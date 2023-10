El día después de la polémica desatada por el millonario viaje que protagonizó el ahora ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde, la modelo Sofía Clerici, quien difundió las fotos y videos del funcionario con el que compartió estadía en la ciudad española de Marbella, hizo público un descargo a través de sus redes sociales. "Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar sin saber, yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá", explicó Clerici, a quien se la ve disfrutar de un paseo en yate junto al titular de ministros bonaerenses. Las imágenes publicadas por la modelo -que luego fueron eliminadas- son postales de ostentación: carteras costosas, relojes, champagne y hasta mariscos mientras navegaban por el Mediterráneo fue lo que despertó la indignación a poco menos de un mes de las próximas elecciones generales del 22 de octubre. Al respecto, Clerici explicó que en el marco de su visita, Insaurralde viajó a Europa y aprovechó para concretar el encuentro: "Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar". En sintonía, desestimó las críticas al entonces funcionario del gobierno de Axel Kicillof: "No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas"

"Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me lo compré solita para que sepan también", añadió. "Besitos y ocúpense de sus vidas!!! No pierdan tiempo (que pasa rápido)", cerró. En la misma tónica, la modelo compartió mensajes de sus seguidores tras la polémica. "Sofi, te banco mucho. Te me haces super buena persona y toda mujer merece amor y respeto. ¿A quién no le gustaría estar en tu lugar?", le escribieron por mensajes directos, a lo que ella contestó: "Sí, soy genuina y buena gente, me criaron así, muy familiera por suerte". Otro de los mensajes que decidió destacar reza: "Decile a Martín que lo re banco. Hacé la tuya, Sofi. La vida es una sola". Clerici es modelo y dueña de una marca de lencería con su nombre

Hace dos semanas comenzó a subir fotos de su viaje por España junto a sugestivos mensajes que daban indicios de una nueva relación

Pero el enigma quedó revelado cuando, en las últimas horas, la joven publicó historias en el que se lo ve a Insaurralde junto a ella en el lujoso yate. A un año de la separación de Jessica Cirio, el dirigente peronista parece haber formalizado con la modelo, quien hizo públicas los retratos del viaje romántico

MIRÁ TAMBIÉN Tras siete años, comienza el juicio por muerte del hijo de Storani y su madre en choque de lanchas

"Mi fotógrafo personal" es el término que utilizó Clerici para hacer referencia a Insaurralde. Luego del escándalo que generó la viralización de las imágenes y videos, Insaurralde renunció a su cargo como ministro coordinador del gobierno de Buenos Aires. SR/GAM NA