El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires junto al Partido de La Costa, y en colaboración con el Centro Cultural de la Ciencia (C3), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, anunciaron la apertura de la muestra del artista Pablo Bernasconi, a partir de mañana en el Espacio Multicultural de la Costa (Hipólito Yrigoyen 500-598) en la ciudad de Mar de Ajó.

La muestra, que podrá visitarse de 17 a 22 hasta el 7 de marzo, fue visitada el año pasado por más de 100 mil personas en el C3, y consiste en una ampliación interactiva del libro de Pablo Bernasconi publicado en julio del 2018.

"El libro intenta abarcar los confines conceptuales de este universo desde la metáfora y la retórica para fundamentar lo inexplicable, lo inasible, dándole escala humana y apelando a la poesía visual y escrita", señalaron los organizadores.

A partir del libro surge la muestra que además de exhibir las 30 obras originales y sus textos, se complementa con obras y artefactos que colaboran con el entendimiento del concepto infinito.

MIRÁ TAMBIÉN La Secretaría de Bienestar Integral porteña lanzó un espacio de escucha para personas mayores

Dirigida a todos los públicos y con entrada libre y gratuita, la exhibición buscará despertar una participación activa para estimular y dejar flotando sus propias preguntas.

Los textos fueron curados por especialistas del Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional del Comahue y expresados desde la impronta del artista. Esta combinación se traduce en la exhibición en esculturas, pinturas, collages, instalaciones y dispositivos artísticos. Así, el desarrollo teórico de conceptos científicos complejos de, por ejemplo la astrofísica o la física cuántica, se ilustran y complementan con piezas que expanden el entendimiento y la sensibilidad.

Berrnasconi nació en Buenos Aires en 1973, es diseñador gráfico egresado de la UBA y sus ilustraciones se publican en The New York Times, The Wall Street Journal, entre otros, así como ilustró innumerables títulos de autores de diferentes nacionalidades.

El Centro Cultural de la Ciencia (C3) depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y está ubicado en el Polo Científico Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

MIRÁ TAMBIÉN El Complejo Astronómico de Rosario lanzó su temporada de verano con actividades para la familia

Sus programas se orientan a distintos públicos, promueven un trabajo colaborativo con actores del sistema científico, artístico y educativo, y se apoyan en la necesidad de favorecer oportunidades de exploración de la cultura científica. Más información en ccciencia.gob.ar (Télam)