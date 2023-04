El Gobierno oficializó la quinta y última cuota del 10% de aumento salarial para becarios e investigadores del CONICET por fuera del acuerdo paritario. La medida implicó un incremento del 60% del salario en 5 tramos implementados en noviembre de 2020, abril y noviembre de 2021 y agosto de 2022. El pago del tramo final fue anunciado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, al término de una reunión que protagonizó con el presidente Alberto Fernández y a la titular del CONICET, Ana Franchi, y trabajadores en el Salón de la Ciencia, en Casa Rosada

"(El presidente) Alberto Fernández cumplió con el compromiso que tomó apenas asumió, de recuperar aumentos salariales que habían caído entre el 2015 y 2019 un 29%", expresó Filmus desde el Patio de las Palmeras. Durante el encuentro, el mandatario afirmó que "el Estado debe estar presente" para el desarrollo de la investigación y destacó el trabajo que posibilita "crear mejores condiciones de vida para la sociedad". La medida alcanza a 15 mil integrantes de las carreras de Investigador Científico y Tecnológico y de Profesional y Técnico de Apoyo, y a 12 mil becarios doctorales y postdoctorales del Consejo. El titular del Ministerio de Ciencia y Tecnología precisó que los investigadores configuran el sector más golpeado durante el gobierno de Mauricio Macri, marcado por "la caída en el presupuesto que llegó al 0,22 puntos del PBI y los salarios cayeron un 20%"

"Se han recuperado los salarios de investigadores y becarias

¿Esto implican que son los que merecen? No, merecen mucho más", subrayó Filmus. Consultado sobre los referentes opositores que prometen reducir las carteras ministeriales, entre ellas, la que conduce, Filmus respondió: "Recién ahora estamos subsanando lo que pasó en 2015 y 2019. Es fácil bajar los salarios, pero muy difícil recuperarlos, estamos hablando del 30% del salario que había caído durante la época anterior". "Hemos escuchado a Horacio Rodríguez Larreta decir que iba a reducir de 20 a 10 ministerios diciendo que en la Ciudad resolvía todo con esos ministerios... La Ciudad tiene una ley que obliga a colocar el 1% del presupuesto en ciencia y tecnología y para este año el presupuesto es el 0,005 de la Ciudad. Con ese presupuesto no se necesita un ministerio", ironizó el funcionario. A su vez, la presidenta del CONICET, Ana Franchi, celebró la jerarquización y aclaró que "viene a saldar una deuda del gobierno anterior que redujo drásticamente los sueldos y haberes de la comunidad científica". Además, resaltó que el CONICET recuperó ingresos que fueron "menguados durante el gobierno anterior". "Tanto la recuperación de los haberes como de los ingresos a las carreras y las becas son fundamentales para poder seguir trabajando, no volver a perder generaciones de jóvenes valiosos formados en el país, y para seguir construyendo un buen camino, que no es solo para los investigadores e investigadoras sino para la Argentina, porque nadie puede pensar en el desarrollo de un país inclusivo y soberano sin un desarrollo de la ciencia y la tecnología", expresó al término de la reunión. Participaron también del intercambio, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; el secretario de Articulación Científica y Tecnológica, Juan Pablo Paz, y distintos investigadores de diversas áreas

El temario del encuentro estuvo marcado por la importancia del desarrollo de la ciencia como política de Estado, la visibilización del trabajo de las mujeres en el sector, y el rol de los científicos en otros países que participaron de proyectos de cooperación a través del programa RAÍCES. SR/AMR NA