Representantes del Gobierno de La Pampa, de la Cámara de Comercio y del sector gastronómico iniciaron hoy un trabajo en conjunto para concientizar a unos 15.000 pampeanos que aún no se vacunaron contra la Covid-19 y avanzaron en la implementación del pase sanitario en la provincia, que no será obligatorio ni compulsivo.

El secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, quien participó de la reunión explicó que "La Pampa tuvo una campaña de vacunación exitosa", aunque planteó que "hay unos 15 mil pampeanos aproximadamente que decidieron todavía no vacunarse".

"Estamos en tiempos de las fiestas de fin de año y encuentros masivos que pueden ser un caldo de cultivo para que el virus, que evidentemente está entre nosotros, tenga una plataforma para generar algún tipo de vínculo", advirtió.

Por ello, se planteó "al sector la necesidad de hacer un trabajo en conjunto" para "identificar aquellos pampeanos que no han sido vacunados”, puntualizó.

MIRÁ TAMBIÉN La Avenida Del Libertador tendrá una ciclovía de once kilómetros, desde Vicente López hasta Retiro

Sobre el pase sanitario, explicó que la provincia optó "por un mecanismo que no sea compulsivo, que no tenga una razón de ser de la imposición, sino todo lo contrario, generar la conciencia y sobre todo en el sector gastronómico, que está en juego es su emprendimiento comercial”.

"Desde el Estado apelamos a la responsabilidad de todos los pampeanos. Esto no es una caza de brujas, es una herramienta persuasiva para hacerles entender que 350 mil pampeanos ya hemos sido vacunados y estos 15 mil tienen que entender, que más allá de un derecho individual, hay un derecho colectivo, que es la sanidad de la población”, concluyó.

Click to enlarge A fallback.

El ministro de Salud, Rubén Kohan, quien también participó de la reunión, afirmó que "más de 320 mil pampeanos optaron por vacunarse. Claramente los que no optaron por vacunarse, tal vez sea por desidia, pero hay otros que se oponen a la vacuna, lo hacen de una manera muy enérgica, muy agresiva".

"Miren los números, la gente se sigue infectando pero no se está muriendo gracias a las vacunas. Entonces, algún grupo de delirantes que sostienen que la vacuna no hay que colocársela, no tienen ningún fundamento científico”, puntualizó.

MIRÁ TAMBIÉN Dos hombres fueron enviados a la cárcel por abusar de una niña de 13 años

“Las vacunas son útiles y necesarias. También voy A arriesgar a decir algo, esta vacuna será obligatoria y formará parte del calendario, lo va tener que ser, porque si no el virus va a seguir mutando, vamos a tener nuevas variantes”, concluyó.

En la reunión estuvieron también el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, empresarios del comercio y representantes gastronómicos. (Télam)