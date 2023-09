El Reino Unido prohibirá la tenencia de la variedad más grande de la raza de perros American Bully XL, luego de la muerte de una persona ayer, tras ser atacada por dos de estos animales y otros incidentes sucedidos las últimas semanas, que dejaron varios heridos, incluido un niño de dos años.

El anuncio fue realizado hoy por el primer ministro, Rishi Sunak.

La raza que es originaria de Estados Unidos fue obtenida de un cruce de varias otras como el American Staffordshire Terrier, el Pit bull, el Bulldog Inglés, el americano y también el francés.

Perro Pitbull

Aunque estos perros fueron originalmente usados para peleas, lo que fue prohibido en 1976, actualmente son mayormente criados como mascotas.

El líder británico expresó su preocupación por los videos que circulan en la red social X (antes Twitter) que muestran ataques de estos animales, particularmente hacia niños.

"No se trata de perros mal entrenados", enfatizó Sunak, quien señaló que existe un patrón de comportamiento inherente a la raza que no puede ser ignorado por más tiempo.

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.

"Comparto el horror de la nación ante los recientes videos que todos hemos visto. Ayer vimos otro presunto ataque de un XL bully que trágicamente terminó con una víctima mortal", prosiguió.

Además, indicó que la "Ley de Perros Peligrosos" entre en vigencia a finales de este año.

El incidente que precipitó esta prohibición tuvo lugar en una localidad de Staffordshire, centro de Inglaterra, donde un hombre fue atacado por dos perros y posteriormente murió a causa de sus heridas.

After an American XL Bully dog attacks a terrified 11 year old girl in Birmingham and injures two men coming to her aid, do we now have enough #MondayMotivation to tackle this issue?

Según informó la BBC, ya se estaba analizando la prohibición de los perros American Bully XL después de que aparecieran imágenes impactantes de un ataque en Birmingham el fin de semana pasado que dejó a una niña de 11 años con heridas graves .

La policía de South Yorkshire también informó de cuatro ataques de perros distintos a niños en dos días, incluido uno en el que la víctima tenía dos años.

Según la organización Bully Watch, un grupo de campaña formado en respuesta al creciente número de víctimas atacadas por los Bully dijo que la raza apareció por primera vez en el Reino Unido entre 2014 y 2015 y su número creció rápidamente durante la pandemia. (Télam)