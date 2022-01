El médico pediatra del Hospital Garrahan Oscar Trotta advirtió hoy que se está abriendo una tercera sala de internación para pacientes con coronavirus debido a que casi se multiplicaron por cuatro los casos en menores con comorbilidades durante los últimos 15 días, aunque dijo que en general "presentan cuadros clínicos leves".

"Otra vez estamos abriendo una tercer sala de internación para pacientes Covid en el @HospGarrahan, pasamos de 15 internados el 20 de diciembre a 55 menores internados en el día de hoy", afirmó Trotta a través de su cuenta de Twitter.

Luego, en diálogo con Télam detalló que "el 20 de diciembre teníamos una sala de internación, el 27 abrimos otra y hoy otra, con una capacidad de entre 8 y 10 camas".

Por el aumento de contagios, el médico afirmó que reforzaron la recomendación de vacunar y sostener las medidas de cuidado como el uso correcto del barbijo, distanciamiento y evitar reuniones numerosas de personas, además de ventilar los ambientes.

El pediatra afirmó que "el 60% no está vacunado" de quienes ingresaron a la institución, lo que atribuyó a que algunos son menores de 3 años (población en la que la vacuna no fue autorizada), otros "tienen enfermedades complejas y no se recomienda la vacunación porque compromete su sistema inmunológico" y algunos "porque los padres así lo decidieron".

Además, aclaró que los pacientes internados tienen comorbilidades o enfermedades previas graves neurológicas, cardiovasculares y oncológicas.

Click to enlarge A fallback.

"Presentan cuadros clínicos leves con fiebre y cefalea, algunos con PCR positivo y otros en espera", añadió.

Si bien los casos "no están siendo graves", Trotta explicó que los pacientes con comorbilidades "pueden pasar a ser graves en cualquier momento". (Télam)