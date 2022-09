El agente fiscal de la Unidad funcional de instrucción y juicio (UFIJ) 1 de Berazategui, Daniel Ichazo, confirmó que las detención del conductor televisivo Marcelo "Teto" Medina y otras 16 personas acusados de asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad de rehabilitación de personas con adicciones, comenzó con la denuncia de exinternos y corroborado por escuchas telefónicas.

"La investigación comienza por denuncias de propias victimas que salieron de acá en los últimos seis meses, son 10 victimas y tiene que ver con este contexto de reducción a la servidumbre, trabajo forzoso y medicación no controlada que se le daba algunos, no a todos, y además la ganancias económicas por lo que le hacían trabajar y no le pagaban, y porque a algunas familias le pedían una cuota", explicó el fiscal.

Luego de ingresar a uno de los centros ubicados en la zona sur del Gran Buenos Aires, el funcionario judicial explicó que todas estas presuntas acusaciones "no solo se prueba con testimonios, sino con escuchas telefónicas de 45 días".

"Tengamos en cuenta que estamos hablando de una patología que arrasa a la comunidad, donde los recursos simbólicos y al situación de vulnerabilidad en que se encuentra la familia y los chicos, hace que algunos quieran dejar a su hijo o hermano donde cree que esta siendo rehabilitado, y no es así", añadió Ichazo a los medios y se retiró para continuar con la entrevista de los internos.

Previamente, antes de hablar con la prensa, el funcionario judicial habló con los familiares de las personas que se encontraban internadas en esa comunidad terapéutica, llamada La Razón de Vivir, orientada a la rehabilitación de personas con adicciones.

Durante ese intercambio, el fiscal trató de explicarles que era lo que sucedía, mientras que los familiares desmintieron las denuncias y pedían que los mantengan es ese centro, donde "los chicos están bien", dijeron la mayoría de los presentes, que en un momento cantaban "queremos a la institución".

Un momento de tensión se produjo cuando un familiar preguntó si estaba la Sedronar, y ante la repuesta afirmativa del fiscal dijeron al unísono "no, no queremos a Sedronar", al tiempo que una mujer aseguró que su hermano murió por la intervención de esa entidad nacional.

"Usted es fiscal, si yo me llevó a mi hijo y vuelve a drogarse a la calle, yo que hago. Eso para mi es un retroceso", cuestionó una mujer y en respuesta Ichazo dijo "me encantaría responder eso, pero no puedo".

Por último, el fiscal pidió tiempo para poder hablar con las personas internadas y luego junto a los familiares y las autoridades determinar a que lugares van a ser derivados cada uno, "nadie se va a ir de acá obligado o contra su voluntad", pero indicó el lugar no está habilitado para funcionar. (Télam)