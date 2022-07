Un equipo de científicos de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, develaron algunos detalles sobre el devenir del Universo, y adelantaron lo que podría ser el fin del mundo, conocido en la ciencia como el Big Crunch o Teoría del Gran Colapso.

Este grupo de cientistas, elaboró un informe publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en el que vaticina que el fin del mundo podría estar cerca: se estima, según este grupo, que el mismo podría darse dentro de 65 millones de años.

Si bien a referencia humana esto parece mucho, lo concreto es que es más pronto de lo que se esperaba en tiempos de ciencia. Según lo que supone la teoría, luego de la explosión del Big Bang, el universo se expandió, pero tras 14.000 millones de años de crecimiento, comenzó su proceso de reducción y desaparecerá.

Según Paul Steinhardt, coautor de la teoría y director del Centro de Ciencias Teóricas en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, "este nuevo escenario concuerda naturalmente con las teorías recientes de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica”.

En concordancia con la predicción, el físico Matt Caplan, de la Universidad de Illinois, este "fin del Universo" será de manera espectacular debido a desechos estelares llamados enanas negras, con lo cual estrellas dejarán de nacer, las galaxias se oscurecerán e incluso los agujeros negros se evaporarán.

"Si realmente sucede, este espectáculo no podrá tener espectadores de todos modos. Ya que el efecto de la expansión del universo, las galaxias y los remanentes de las estrellas estarán tan separados que estas explosiones ocurrirán en total soledad”, sstuvo el científico