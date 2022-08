(Atención editores: en adjunto, la presentación de Aunar, referida en este material)

Especialistas remarcan la importancia de acompañar a los niños en el uso seguro de Internet y plataformas online desde la "educación digital" y no la prohibición, al tiempo que el Estado nacional cuenta con diversas iniciativas, entre ellas Aunar, con el objeto de promover y proteger los derechos de ellos y los adolescentes durante sus actividades en lìnea.

"No hay que demonizar lo virtual. No podemos excluir a niños y niñas de algo que va a tener cada vez más funcionalidades en el futuro. Lo que tenemos que hacer es generar herramientas para que ese uso sea responsable", reflexionó Mariana Melgarejo, directora nacional de Sistemas de Protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), en relación a las prácticas de navegación en juegos, aplicaciones y sitios.

"El rol del Estado es doble. Por un lado, debe promover la formación de habilidades y

competencias para su aprovechamiento y pleno acceso. Y, por otro, debe proteger y prevenir sus riesgos en el marco del Sistema de Protección Integral de Derechos (SPID), contando para esa tarea con una multiplicidad de actores corresponsables", destaca la Senaf en su presentación de Aunar, iniciativa creada a partir de la irrupción de la pandemia, la cual llevó al Estado nacional a establecer directrices para promover el derecho de los niños a "estar protegidas de todos los riesgos asociados a los entornos virtuales y a desarrollar, de manera progresiva y responsable, actividades dentro de los mismos,

construyendo así su identidad".

Dos de las claves en las que hace hincapié la Senaf son la "huella digital", es decir el rastro que todo usuario deja al navegar en Internet. "Es importante tener presente" que ese tipo de información "no puede ser borrada y que perdura por siempre. Por lo tanto, se debe trabajar sobre las implicancias que ello conlleva en relación a qué datos se brindan, quiénes podrán tener acceso a esos datos, qué medidas de seguridad existen para proteger la identidad y ciertos contenidos, qué ocurre en el futuro con esa información y su acceso y/o divulgación".

El organismo vincula "íntimamente" el concepto de "huella digital" con el de "identidad digital", la cual -argumenta- "se construye constantemente con cada una de las interacciones cotidianas propias y de otros sobre nuestra persona en Internet".

En lo que refiere a la educación digital segura, Sebastián Stranieri, especialista en ciberseguridad y CEO de VU comentó que "es trascendental forjar un lazo de confianza con los niños en lugar de prohibir o limitar al extremo el uso de dispositivos para que su utilización sea segura".

Y agregó: "es preferible tomarnos un minuto y acompañarlos en la navegación de esos sitios para aprovechar el momento de enseñanza y aprendizaje".

Para un uso responsable en internet, y poder proteger a los niños y niñas, Pablo Lima, director de VU, encargados de prevención de fraude y protección de la identidad recomienda no compartir datos personales (nombre real, lugar de residencia, edad, establecimiento educativo, horarios, actividades extraescolares), no exponer contraseñas, no compartir fotografías, habilitar múltiples factores de autenticación en todos los sitios, aplicaciones y juegos y advertir sobre los posibles peligros que pueda tener algún descuido. (Télam)