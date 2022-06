El empleado de una empresa chilena recibió una transferencia por error 200 mil dólares aproximadamente, renunció a su empleo y se dio a la fuga con el dinero, y ahora nadie lo encuentra.

Todo ocurrió luego de que el área de recursos humanos de la empresa chilena donde trabajaba cometiera el error en el depósito de su salario mensual, y lo convoque en una sucursal bancaria al día siguiente de que el joven lo recibiera, para hacer la devolución correspondiente.

Los dueños de la empresa decidieron iniciar acciones legales por “apropiación indebida”.

Como era de esperar, el muchacho nunca apareció para realizar la transacción, y se excusó de su devolución , por medio de un abogado que se presentó en la empresa, tras varios días de no concurrir a su lugar de trabajo, afirmado que el error no fue de él por lo que no lo iba a devolver.

Tras esta contestación, los dueños de la empresa decidieron iniciar acciones legales por “apropiación indebida”, por lo que el joven deberá ahora dar respuesta ante la justicia por su accionar