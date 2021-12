La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, dijo esta mañana que "la situación se está normalizando" en relación a los más de 85 mil usuarios de la zona sur del AMBA que sufrieron anoche cortes de energía eléctrica en el área de concesión de la distribuidora Edesur.

"Llegamos ayer a un pico de 90 mil personas, ahora ya estamos en 50 mil, esperamos que esto se vaya reponiendo", indicó Manin.

En declaraciones a Radio 10, la funcionaria señaló: "Estamos atrás de las empresas para ver que trabajen lo mejor posible".

A su vez, indicó que se prevé una baja en la demanda eléctrica para este viernes "en función de la gente que se va de vacaciones" y afirmó: "Entendemos que hoy va a mejorar y se van a ir reponiendo los cortes".

MIRÁ TAMBIÉN Siguen las altas temperaturas en región central y norte del país y el AMBA está bajo alerta naranja

Según la última actualización de la página oficial del ENRE, 36.783 usuarios de la zona sur del AMBA estaban sin suministro a las 11.20 de este viernes, de acuerdo a la información brindada por Edesur.

En tanto, 1.337 usuarios se encontraban sin electricidad en la red de Edenor.

Click to enlarge A fallback.

Entre las razones de los cortes, Manin explicó que "hay una conjunción de factores que terminan detonando en esta situación; por un lado las altas temperaturas que recalientan los cables y las instalaciones, por otro lado un pico histórico de demanda de energía que se registró en el día de ayer".

Asimismo, remarcó "la falta de inversión de las empresas que termina detonando en estos inconvenientes".

MIRÁ TAMBIÉN Miles de turistas llegan a Mar del Plata este viernes para recibir el 2022 junto al mar

"El planteo de las empresas privatizadas siempre ha sido: 'nosotros no podemos invertir porque no tenemos ingreso'", expresó Manin, pero aclaró que "en el gobierno de (Mauricio) Macri tuvieron 3.200% de aumento las facturas, se suponía que eran ingresos suficientes para en cuatro años hacer inversiones y la verdad que no se cumplió con ese objetivo".

Sobre la duración de los cortes, que en algunas zonas ya registran más de doce horas sin suministro eléctrico, la funcionaria precisó que "cuando se desata una crisis tan grande, después la empresa no da abasto para ir reponiendo todas las fallas que hubo" e informó que "ayer Edesur instaló generadores de energía para ir saliendo de ese momento".

Por otro lado, sostuvo que desde el ENRE "estamos controlando desde que llegamos a la intervención en marzo del 2020" y advirtió que "nos encontramos primero el escollo de la pandemia y que los operarios y la gente que se ocupa de estar en la calle en un principio no salió".

"Estamos en proceso de volver a hacer controles, pero en el gobierno anterior no hubo los controles que debía haber habido en función de los ingresos que se le otorgaron a las empresas", añadió.

Por último, la funcionaria pidió a los usuarios que gestionen los reclamos, ya que eso "habilita un montón de mecanismos entre el ENRE y las empresas".

"Nos permite tener un monitoreo más real de lo que pasa, obliga a la empresa a dar información cada cuatro horas". (Télam)