El embajador de Ucrania ante el Vaticano, Andrii Yurash, criticó el miércoles al Papa Francisco por referirse a Darya Dugina, hija de un destacado ultranacionalista ruso, que murió en un coche bomba cerca de Moscú, como una víctima inocente de la guerra.

Es muy inusual que los embajadores en el Vaticano critiquen públicamente al Papa, subrayó la agencia Reuters "Los inocentes pagan la guerra", dijo Francisco antes en su audiencia general del miércoles en una frase en la que se refirió a "esa pobre niña lanzada por los aires por una bomba debajo del asiento de un automóvil en Moscú".

MIRÁ TAMBIÉN Incendios del Delta: recomiendan suspender el uso de lentes de contacto ante la presencia de humo

Rusia culpó del asesinato a los agentes ucranianos, una acusación que Kiev niega. Alexander Dugin, el padre de Darya, defendió durante mucho tiempo la unificación de los territorios de habla rusa y otros en un nuevo imperio ruso que incluiría a Ucrania. Darya Dugina apoyó ampliamente las ideas de su padre y apareció en la televisión estatal por derecho propio para ofrecer su apoyo a las acciones de Rusia en Ucrania.

En un tuit, Yurash, embajador de Ucrania ante la Santa Sede, dijo que las palabras del Papa eran "decepcionantes". "¿Cómo (es) posible mencionar a uno de los ideólogos del imperialismo (ruso) como víctima inocente? Fue asesinada por los rusos", dijo.

MIRÁ TAMBIÉN Más de 100.000 hectáreas quemadas este año por los incendios en Portugal en medio de una sequía

Francisco llamó a la guerra "locura". Dijo que niños ucranianos y rusos habían sido asesinados y que "ser huérfano no conoce nacionalidad". En su Tweet, Yurash dijo: "no se puede hablar en las mismas categorías sobre agresor y víctima, violador y violada". El Vaticano no respondió de inmediato a los comentarios de Yurash.

En otra parte de su discurso, el Papa Francisco pidió "pasos concretos" para poner fin a la guerra en Ucrania y evitar el riesgo de un desastre nuclear en la central eléctrica de Zaporiyia. Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de disparar contra la instalación, la más grande de su tipo en Europa y donde las fuerzas pro-Moscú tomaron el control poco después de la invasión del 24 de febrero.

Naciones Unidas pidió que se desmilitarice la zona. Francisco habló el día en que Ucrania marcó su independencia del dominio soviético en 1991 y seis meses después de la invasión de las fuerzas rusas.

En una entrevista con Reuters el mes pasado, Francisco dijo que quería visitar Kiev pero que también quería ir a Moscú, preferiblemente primero, para promover la paz. Reuters-NA NA