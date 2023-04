El dueño del inmueble incendiado tras una explosión en la localidad bonaerense de Santos Lugares, en el partido de Tres de Febrero, responsabilizó hoy al municipio por lo ocurrido y pidió una "reparación económica" para él y su hermana, quien se encuentra en grave estado de salud por las heridas que sufrió al momento del siniestro cuando estaba en el primer piso del lugar que fue destruido por el fuego.

"La empresa y el municipio se tienen que hacer cargo de esto. Se comunican permanentemente pero los quiero presentes acá, no veo a nadie del municipio", apuntó Luis esta mañana en diálogo con Radio con Vos.

"Perdí todo, no sé qué vamos a hacer", lamentó el hombre.

El inmueble estaba integrado por un taller de bobinado de motores donde trabajaba Luis y una vivienda donde vivía su hermana, de 57 años, que permanece internada "en terapia" por quemaduras en su cuerpo.

"Mi hermana está en terapia y coma inducido, ella estaba con su marido y mi sobrina, que tiene autismo", indicó Luis.

Y continuó: "Perdí el taller, perdimos todo. Nosotros vivimos de esto y no tenemos qué hacer ahora".

"Les pido (al municipio) que me resuelvan esto, que hagan las cosas más rápido. Necesito una reparación económica, mi hermana también. No sé qué va a hacer, no tiene nada", dijo el damnificado tras el siniestro.

La explosión se produjo ayer a la tarde, cerca de las 19, cuando personal del municipio realizaba una repavimentación en la calle "con excavadoras grandes".

“No es que estaban arreglando una fuga (antes de la explosión). El municipio estaba haciendo un arreglo en el pavimento, rompieron todo el pavimento con esas excavadoras grandes, rompieron el caño, se produjo la fuga y explotó todo”, explicó Luis.

El hombre, que no se encontraba en el inmueble en el momento, estaba en comunicación telefónica con su hermana hasta que la llamada "se cortó de golpe".

Cuando llegó al lugar, su taller y la vivienda de su familia estaba en llamas.

"Ahora no me dejan entrar, necesito sacar algo de mercadería mía (para poder trabajar), no sé cuánto tardaré en poder trabajar otra vez. No me dejan pasar porque se puede caer", sostuvo Luis, quien reclamó que las respuestas de las autoridades locales se den con mayor celeridad. (Télam)