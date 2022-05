(Por Silvina Molina) - Las vidas de mujeres presas por abortos espontáneos o pérdidas de embarazos avanzados, con condenas de hasta 40 años, acompañadas por feministas que las sostienen y logran sus liberaciones, son protagonistas de Cuerpos Juzgados, un documental de la periodista Mariana Carbajal, que refleja la realidad de El Salvador, un país donde el aborto está completamente penalizado.

Carbajal, con un profuso curriculum y referente del periodismo feminista, estrenará su primer documental -mañana en el Centro Cultural Kirchner (CCK) - para mostrar las consecuencias de la criminalización absoluta del aborto, la lucha pionera y articulada de la Agrupación Ciudadana para cambiar esa realidad y liberar a mujeres injustamente encarceladas y condenadas a 30 y 40 años de cárcel, luego de perder embarazos en partos extrahospitalarios.

Cuerpos Juzgados es intenso, dolorosamente realista y, a la vez, increíblemente esperanzador gracias a las redes de mujeres feministas.

Entre 2000 y 2019 se identificaron 181 casos de mujeres que pasaron por emergencias obstétricas y fueron imputadas por aborto u homicidio agravado (que puede ser penado con hasta 50 años de prisión) en el país centroamericano, según el Centro de Derechos Reproductivos.

En diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño en el caso conocido como 'Manuela', denunciado por la Agrupación Ciudadana, por causas similares a las reflejadas en Cuerpos Juzgados.

Desde ese momento, otras mujeres recuperaron su libertad a partir de la conmutación de la pena. Pero todavía hay presas.

De hecho, el 9 de mayo último un juez sentenció a 30 años de prisión a 'Esme', quien luego de enfrentar una emergencia de salud durante su embarazo y tener un aborto espontáneo, en vez de recibir atención médica, fue acusada por el Ministerio Público y mantenida por dos años en prisión preventiva durante el proceso judicial, separándola de su hija de 7 años, denunció la Agrupación Ciudadana.

Es el primer caso de este tipo durante el gobierno del presidente Nayib Bukele, quien asumió en junio de 2019.

Actualmente, en el país hay un "régimen de excepción" que suspende los derechos a la libertad de asociación y reunión y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso "lo cual abre la puerta a que se cometan violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.

Télam: - ¿Enjuiciar y encarcelar mujeres por abortos espontáneos parece una distopía. ¿Cómo viviste el proceso del documental en territorio salvadoreño?

Mariana Carbajal: -Es muy fuerte escuchar las historias. Un día con el equipo con el que viajamos a rodar el documental (la realizadora Luciana Rodrígues Dacunto y la productora Victoria Bornaz) pudimos ingresar a una de las cárceles donde estaban más de una docena de mujeres con condenas por estas causas. No pudimos ingresar con equipos de filmación. No sabíamos cómo íbamos a darnos cuentas cuáles eran las que habían sido primero investigadas por aborto y luego condenadas por homicidio agravado, que era con quienes queríamos conversar. Poco a poco me fui acercando a un grupito, les hice preguntas abiertas, no quería invadir su intimidad. Eran ellas. De pronto se fueron acercando otras. Jovencitas, algunas eran madres y tenían a sus hijos fuera de prisión. Historias repetidas y muy dolorosas. Todas eran pobres y tenían condenas de entre 30 y 40 años. Y llevaban ya siete, diez, doce, detenidas. Fue muy impactante para mí.

El documental se rodó en febrero de 2020 en el país centroamericano, y hoy cobra más actualidad a la luz del inminente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que, se presume, derogará el derecho al aborto, después de cincuenta años.

Si eso ocurre, 26 estados de los 50 que tiene el país prohibirán el aborto, dado que disponen de proyectos de ley escritos o ya aprobados por sus cuerpos legislativos para hacerlo, según Planned Parenthood, el mayor prestador estadounidense de servicios de salud reproductiva.

Cuerpos Juzgados se narra a partir de las historias de Teodora, Cinthia y Evelyn.

Escucharlas es revelador de cómo una violación de derechos impacta en la vida de mujeres, sus hijas, hijos, su familia. En la sociedad. Y parece increíble que ocurra.

"La situación en El Salvador es extrema, porque no solo tiene una de las leyes más restrictivas en materia de aborto, al penalizarlo siempre, sin excepciones, sino que además hay una decisión del Estado de perseguir penalmente a mujeres que enfrentan emergencias obstétricas, en lugar de garantizarles la atención médica correspondiente", explica la periodista.

Ante casos de abortos espontáneos o pérdidas de embarazos avanzados, o partos extra hospitalarios "donde la criatura muere por las condiciones de vulnerabilidad en la que se desencadena el nacimiento, no se garantiza la presunción de inocencia de las mujeres y les abren investigaciones por sospecha de aborto y luego las condenan por homicidio agravado por el vínculo, al tratarse de embarazos muchas veces a término. Ha sido una política criminal", afirma Carbajal.

La periodista rescata el activismo feminista que "viene jugando un rol clave para transformar las realidades de opresión hacia las mujeres, aunque en el país centroamericano todavía no está bien visto ser feminista –algo que ocurría acá décadas atrás-y la impronta religiosa es tan potente que a las defensoras de derechos humanos y a las organizaciones feministas se las estigmatiza e incluso, más recientemente, están sufriendo persecución desde el propio Gobierno".

T: -¿Por qué un documental sobre El Salvador?

MC: -Lo que me movió a encarar la realización del documental fue poder darle más visibilidad a esta violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres en El Salvador, en un momento en que en Argentina hemos logrado conquistar el derecho al aborto. Y al mismo tiempo, amplificar las voces de las activistas feministas de la Agrupación Ciudadana, la organización pionera en la lucha contra esta legislación restrictiva, que viene desarrollando múltiples estrategias, en forma articulada con otras organizaciones sobre todo internacionales, para cambiar el imaginario en torno al aborto en el país y liberar a las mujeres

Cuerpos Juzgados contó, entre otros, con el apoyo de la Red de Mujeres Unidas, un componente de la Iniciativa para América Latina y el Caribe del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores del Gobierno de Alemania.

El documental se estrena en el marco del ciclo "De este lado de la reja" que se lleva adelante durante mayo en el CCK. Se pueden reservar las entradas gratuitas a partir del martes 17 a las 12 para la primera función y desde el martes 24 para la segunda, en el siguiente link

https://cck.gob.ar/events/de-este-lado-de-la-reja-largometrajes/

(Télam)