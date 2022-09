El presidente de la cooperadora de la escuela "Lengüitas" del barrio porteño de Palermo, Ignacio Rodríguez, criticó hoy el discurso "intransigente e intimidatorio" del Gobierno de la Ciudad que "lejos de apaciguar los ánimos incrementa las tensiones" al punto que tratan de "delincuentes" a los alumnos.

"Hay un discurso criminalizador del Gobierno de la Ciudad que no infunde calma, salen a decir que no negociarán, que los alumnos extorsionan y los tratan como delincuentes. No aceptamos que esta protesta se encuadre bajo ninguna forma de figura penal", aseguró a Télam Rodríguez en la puerta del colegio.

El dirigente ligó recientes hechos de violencia frente al colegio, como la agresión de adultos a una alumna o las piedras y huevos que arrojaron personas desde afuera de la escuela contra padres que apoyaban la toma, a este tipo de discurso.

"Responsabilizamos al Gobierno de la Ciudad por su discurso temerario que alienta estas situaciones, pedimos que en lugar de criminalizar protejan a los pibes", puntualizó Rodríguez.

MIRÁ TAMBIÉN La ANSV inauguró una nueva Base Operativa en Río Cuarto

Para el dirigente, si los niveles inicial, primario, secundario, terciario y nocturno que tiene el Lengüitas" hace una semana no tienen clases "es por culpa del Gobierno porteño también".

Sostuvo, en este sentido, que "se aplica un protocolo del 2018 que indica que cuando no están dadas las condiciones administrativas y pedagógicas hay que cerrar la escuela".

"Pero esta escuela -subrayó- tiene una entrada absolutamente independiente para el nivel inicial y primario y, como sucedió en otras tomas, si los estudiantes limitan la protesta a un sector de la escuela, se puede dar clase" .

Para Rodríguez, el tema de las viandas y la jornada extendida y horas para comer es algo que le consta que se viene conversando desde hace meses con las autoridades educativas, elevando notas pero sin respuestas. (Télam)