"Mía", la primera película argentina de ficción protagonizada por una actriz trans transcurre en gran parte dentro de la denominada "Aldea Gay" o "Aldea Rosa" y su director, Javier Van de Couter, aseguró a Télam que "es fundamental rescatar la historia" de este asentamiento que funcionó entre 1994 y 2006 en la Ciudad Universitaria porteña "porque es un hito dentro de la historia LGTBIQ+".

El reconocido cineasta que entre otros galardones recibió el Premio Coral a Mejor Guion Inédito en el Festival de la La Habana y el Premio Maguey a Mejor Película en el Festival de Guadalajara por este filme de 2011, conversó con Télam sobre la mítica aldea que lo inspiró a escribir el guion de "Mía" protagonizada por Camila Sosa Villada.

Télam: ¿Cómo supiste de la existencia de la aldea gay?

Van de Couter: Yo vivía a la vuelta del Hotel Gondolín, que es una casa que sigue siendo habitada por chicas trans- y en el post 2002 una chica que vivía ahí me contó sobre la existencia de esta aldea. Ya después mi investigación me llevó a hablar con el cura que las acompañaba de la iglesia Metropolitana y con Marlene Wayar, que tenían contacto con las chicas de ahí y fueron fundamentales para adentrarme en la historia.

Así conocí a Alexis (uno de los habitantes de la aldea) que me inspiró mucho, porque en ese momento, sin celulares y en la situación que vivían muchos de elles, era muy difícil recaudar información.

T: ¿Por qué decidiste abordar el tema en la película Mía y cómo se fue dando el entrelazamiento entre esa historia y el argumento central de la película?

VC: Yo encontré en la historia de Alexis (Ale en el film, representada por Camila Sosa Villada) un hilo conductor, porque ese trabajo que ellas hacían de cartonear fue como señalando un poco el camino de la ficción: como en su recorrido encontraban todo tipo de cosas, ahí apareció el diario íntimo de esta mujer (Mía) que había fallecido dejando a una hija y un marido, y así fui como uniendo las dos historias dentro de la estructura de la película.

Decidí contar la historia de la aldea rosa porque me interpeló, porque me pareció súper fuerte en relación a los dichos de (monseñor) Quarracino y también por mi historia personal, por mi identidad y por haber conocido a muchas chicas trans desde que llegué a Buenos Aires. Pero decidí entrar (a la historia) no desde no desde el melodrama, sino desde la emoción y por eso el tono de "Mía" es un tono decididamente vincular.

T: ¿Qué representa para vos "Mía" en relación a esa particular experiencia dentro de la historia del movimiento LGBTIQ+ en Argentina que fue la Aldea gay?

VC: Siento que Mía aporta un granito de arena para que esa historia sobre la aldea no haya quede olvidada, que fue un poco lo que buscaron cuando la desalojaron (en 1998) de una manera súper violenta- como lo cuenta al final de la película-. Cuando incendian todo y las topadoras pasan por encima de los ranchos, estaban queriendo llevarse puesto y borrar ese pedazo de historia.

Me parece fundamental rescatar esa historia porque es un hito dentro de la historia LGTBIQ+ que es necesario recordar y, sobre todo, seguir haciéndonos preguntas. (Télam)