Los rumores comenzaron a circular unos días antes y, aunque su papá se había limitado a comunicar que ella se encontraba bien, Morena Rial confirmó la noticia que nunca hubiera querido dar: perdió un embarazo.

"No sé por donde empezar... lamentablemente hace unos días vengo pasando los peores días de mi vida, la pérdida de un embarazo es complicado de afrontar, de sobrellevar y poder asumir, más que nada cuando pensás que todo iba bien y de golpe todo se derrumba", manifestó la joven de 23 años en sus redes. "Son momentos complicados, y pido el respeto que se merece cualquier persona que pasa por estas situaciones. Me está costando muchísimo poder levantarme de esta, pero la vida tiene que continuar", agregó.

Y le dedicó un sentido mensaje al bebé que esperaba con Maximiliano Bertorello, el cantante cuartetero conocido como "El Maxi": "Y a vos mi vida, qué decirte. Estés donde estés, te voy a extrañar, todos los días". Morena ya es mamá de Francesco Benicio, de 3 años, fruto de su relación con el futbolista Facundo Ambrosioni, mientras que el cantante es papá de una nena de 9 años.

A mediados de abril, la mediática contó con entusiasmo que estaba esperando su segundo hijo y reveló cómo reaccionó Jorge Rial: "Mi papá quedó medio como shockeado, porque yo no se lo dije, ese fue el problema. Lo que pasa es que estábamos comiendo y yo le había explicado a mi hijo que iba a tener un hermanito y entonces él le dijo: ´Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza´". Por su parte, el periodista -que en más de una oportunidad señaló que ser abuelo le cambió la vida- se sinceró: "No me la esperaba, igual de Morena siempre espero algo.

Estuve dos días en shock. Estoy shockeado todavía. Tengo que procesarlo, asumirlo"

Mientras acompaña a su hija mayor, salió al cruce de Laura Ubfal, quien reveló que Morena había sido internada.

"Hubo algunos (periodistas) que aprovecharon la situación para publicar, sobre todo para comprar información sobre algo delicado

Es tan hijo de puta el que la vende como el que la compra, sobre todo una mujer hablando de otra mujer", dijo con vehemencia en Argenzuela, el ciclo que conduce en la pantalla de C5N. MBC/KDV NA