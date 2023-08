El crimen de Morena Domínguez provocó un sinfín de recuerdos y emociones, y camino al cementerio de Lanús, donde fue enterrada, sus amigos se acercaron al cortejo fúnebre para darle el último adiós

Entre un desconsolador llanto y perdón, sus compañeros de la escuela Almafuerte número 60, de Villa Diamante, le dedicaron unas palabras en su despedida. "¿Por qué, More?, ¿Por qué?", se preguntó una amiga de la menor asesinada durante un robo cuando se dirigía al colegio en la víspera. A metros de la casa de Hugo, el padre de Morena, donde se llevó a cabo el velorio, los compañeros de la niña abrazaron al coche fúnebre y luego se trasladaron en un micro escolar hasta el cementerio

"Justicia por More, justicia", reclamó otro compañero mientras tocaba el cajón envuelto en flores y banderas que pasó por la puerta del colegio

Desde el miércoles por la noche el domicilio donde vive Hugo, se convirtió en el punto de encuentro para expresar el dolor por su asesinato. Allí, familiares, vecinos del barrio Villa Diamante y amigos se acercaron hasta el lugar para dar las condolencias y despedirla. Este jueves, finalmente partió el cortejo fúnebre, que se detuvo frente a la escuela Almafuerte, a la que concurría Morena, y luego continuó hasta el cementerio de Lanús

En el velatorio íntimo participaron familiares, vecinos, amigos de Morena y el cuerpo docente del estblecimiento educativo, hacia donde se dirigía cuando fue abordada por dos motochorros. En tanto, en las últimas horas se dio a conocer el resultado preliminar de la autopsia, que reveló que la menor de 11 años sufrió un fuerte golpe en el estómago, lo que le generó una hemorragia interna: "Se le reventó el hígado y el riñón". Por este aberrante hecho fueron detenidos en la víspera Darío Humberto Madariaga, de 25 años, y su hermano Miguel Angel, de 28, y además hubo seis aprehensiones, entre ellas la de un menor de 14 años, en cuyo domicilio se halló la moto que habían utilizado los asesinos de la niña. Por su parte, el hermano de Morena, expresó su dolor por la pérdida y sostuvo que conoce a los delincuentes. "Ella era mi vida, los mataría porque me sacaron a mi hermana", manifestó Bruno acerca de cómo era su relación con Morena y sostuvo: "Extraño todo de ella". Acerca de los ladrones que están detenidos por el crimen, el adolescente de 17 años añadió un dato revelador: "A dos de los delincuentes los conocía, son del barrio". Este relato se relaciona a lo que muchos vecinos de Villa Diamante dicen acerca de que la banda "se apropió" del lugar y que conocen "hasta el ruido del motor de la moto". "Era una chica muy buena, un pan de Dios. Yo estoy muy mal, todavía no comí, no dormí pensando que no tengo más a mi hermana", se lamentó Bruno. En diálogo con Nosotros a la Mañana, el joven explicó cómo es la situación familiar y responsabilizó a su mamá al sostener que todo cambió cuando Morena se fue a vivir con ella. "Si hubiese estado acá, con mi papá, estaría viva todavía", enfatizó. MC/MAC/SPC NA