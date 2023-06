Una de las víctimas de violencia de género que habita la vivienda que la justicia ordenó desalojar en el barrio porteño de Almagro, por pedido del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que las "amenazaron con llevarlas presas" y que el operativo fue "muy violento" por el horario en que se hizo y por la presencia de niños.

"Estamos todas adentro, ya nos comunicaron que tenemos que ir sacando las cosas para afuera, porque si no la sacamos, nos sacan a la fuerza pública y nos llevan presa por resistencia a la autoridad", contó a Télam Pipi, una de las mujeres que desde hace un año vive allí tras quedar en la calle al escapar de situaciones de violencia de género.

Y aclaró: "Eso es una de las bajadas de línea que dieron de parte de la Fiscalía".

"Están haciendo el procedimiento por orden del juez y de la fiscalía. Llegaron a las 7 de la mañana, patearon la puerta y nos notificaron del desalojo. Tengo los papeles y las fotos", explicó la mujer que vive allí con su hija de 7 años.

Asimismo, Pipi relató que "no notificaron a la Defensoría, no notificaron a la abogada ni a nadie. No notificaron al Consejo de Niñez tampoco, incluso yo espero que el Consejo de Niñez autoriza que yo pueda sacar a mi hija para poder evitar que ella se coma todo este proceso violento"..

Sobre el inmueble, la mujer explicó que "Casa Pringles es una casa que habitan mujeres y niños, entre niñas, niños y adolescentes", y sobre la situación dijo que el desalojo lo ordenó la Fiscalía número 19, a cargo de Lorena Sanmarco, y el juez Alejandro Villanueva tras una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (Télam)