La abogada de un grupo de mujeres que con sus hijos e hijas están por ser desalojadas de una vivienda en el barrio porteño de Almagro, donde residen desde hace más de un año luego de haber "quedado en la calle" al escapar de situaciones de violencia de género, denunció hoy que el procedimiento policial y judicial es "nulo".

"El procedimiento de desalojo es irregular debido a que no está hecha la notificación en el expediente. Las medidas judiciales, cuando un caso como este, que son usurpación, se eleva a juicio me tienen que notificar la fiscalía por mail y el juzgado por sistema", indicó la abogada de las mujeres, Paula Villani.

Y añadió: "Yo no estoy notificada como abogada, o sea mis clientas en este caso no están notificadas de la medida que se está llevando adelante"

"Como no hay notificación, no se puede interponer defensa, entonces lo que están haciendo es pasible de ser anulado. O sea que yo considero que es nula justamente porque no está hecha la notificación que se debía hacer", agregó.

Al ser consultada por Télam sobre la situación, la letrada dijo que se comunicó con el titular comisaria de la seccional 6b de la Policía de la Ciudad, que lleva adelante el procedimiento, y que le avisó "que hay una nulidad porque no se pudo ejercer el derecho de defensa y las chicas no fueron notificadas de la medida que se está desarrollando".

"Como respuesta, el comisario me dijo que hasta que la Fiscalía no ordene que suspende la medida de la va a seguir llevando adelante, digamos lo que digamos", precisó Villani, quien adelantó que en tanto buscan interponer algún recurso que frene la medida.

Por otra parte, la abogada contó que "es muy violenta la situación ahí adentro" y denunció que pese a que hay menores dentro del inmueble, los policías llevan adelante el operativo sin la la intervención del Consejo del menor.

"Se están exponiendo a los chicos, separándolos de las mamás, haciendo que se vayan por cualquier lado sin que intervengan los organismos protectorios de los menores en este momento", concluyó.

La orden de desalojo fue emitida por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 19 a cargo de Lorena San Marco, en una causa abierta por una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según pudo saber Télam.

Esa fiscalía había realizado una intimación al desalojo en marzo pasado, pero luego se abrió una instancia de negociación que suspendió la medida. (Télam)