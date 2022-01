El director científico del programa de xenotrasplante cardíaco de la Universidad de Maryland que realizó el primer trasplante de corazón de cerdo a humano, Muhammad Mohiuddin, aseguró que la expectativa ahora es que este tipo de procedimiento "sea más eficientes que el alotrastraplante" (humano a humano),

Durante un webinar organizada por la Sociedad Argentina de Transplantes (SAT), el experto paquistaní contó que el paciente "mejora progresivamente" y su organismo "no ha mostrado hasta ahora ninguna señal de rechazo".

Tras haber concretado una cirugía con la que soñó los últimos 30 años, y que "no sabía si iba a llegar a ver", ahora su mayor esperanza es que los xenotasplantes (animal-humano) "sean más eficientes que el alotrastraplante" (entre personas) , porque "si uno tiene estos corazones (de cerdos genéticamente modificados) disponibles en cantidad y el procedimiento es efectivo, uno podría realizarlo en un estadio mucho más precoz sin esperar a que se llegue a la insuficiencia cardiaca terminal".

"Así tal vez tendríamos otro tipo de tolerancia, la inmunosupresión no sería un problema y tal vez hasta se pueda de manera ingenieril customizar ese órgano", dijo anoche durante la videoconferencia "Hito en la medicina: Primer Trasplante Cardíaco de Cerdo a Paciente".

El experto paquistaní explicó que la expectativa es también que el cerdo modificado genéticamente pueda ser "fuente multiorgánica para trasplante en un mismo proceso de ablación" de órganos que "puedan ser utilizados en diferentes pacientes".

"Esto está muy lejos, es futurístico, pero creo que si podemos colocar un corazón de cerdo en un humano, todo se puede hacer", agregó.

El pasado 7 de enero, el corazón del estadounidense David Bennett de 57 fue reemplazado por el de un cerdo humanizado por 10 mutaciones genéticas para no generar rechazo ni seguir creciendo en el receptor.

El equipo de la Universidad de Maryland, liderado por Mohiuddin, pudo hacer la intervención con una aprobación de emergencia de la FDA como "tratamiento compasivo" para un paciente desahuciado que no era elegible para un trasplante convencional y después cuatro años de experimentar con monos babuinos con una sobrevida de hasta 9 meses.

El paciente pasó por cuatro evaluaciones psiquiátricas "para asegurarnos que comprendía, entendía y consentía el procedimiento que se le iba a realizar".

"Él sabía que existía la posibilidad de que no se despertara y no le hicimos ninguna promesa porque era el primer caso en el mundo", contó.

Aún así, Bennett "aceptó esto y dijo ayudar a la humanidad dando su consentimiento era lo mejor que podía hacer".

"Empezamos la cirugía a las 6 y a las 20 el paciente pudo ir a terapia intensiva. Después de dos días del trasplante le sacamos la máquina Ecmo de corazón artificial y desde esa fecha el órgano de cerdo soporta de manera continua la vida de esta persona, que mejora progresivamente", dijo.

Hasta el momento, el corazón trasplantado "late muy bien sin señales de disfunción" pero "cada día es un desafío nuevo".

"Con los datos de primates no humanos, la medicación que le estamos dando, las modificaciones genéticas de este corazón y como está funcionando, pensamos que va a funcionar durante mucho tiempo, pero no sabemos qué tenemos por delante", dijo.

Respecto a si el xenotrasplante puede ser considerado "un puente" al alotrasplante que le permita soportar la espera de un órgano humano, Mohiuddin opinó que un paciente que recibió un xenotrasplante "debería ser considerado para un alotrasplante" si fallara el corazón de cerdo y resultara "elegible" para este tipo de práctica.

"Yo he trabajo 30 años en esta especialidad, he soñado con este día, no sabía si iba a llegar a verlo durante mi vida y sin embargo se hizo, así estoy muy agradecido que esto haya pasado", concluyó.

(Télam)