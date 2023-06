Tres amigas que durante la pandemia perdieron su trabajo como guías de turismo decidieron abrir el primer "Cat Café" de Buenos Aires, un espacio en el corazón del barrio de Abasto que invita a los amantes de los gatos a jugar con felinos de diferentes colores, tamaños y edades, café y alfajor mediante, en una visita con reserva previa.

Son 11 gatos los que habitan en el departamento con jardín de Jean Jeaures al 500, donde funciona el café, y los visitantes tienen que seguir una serie de reglas para no perturbar la armonía en la que se nota que habitan Pipi, Peque, Kiki, Princesa, Luana, Rubio, Silver, Coñita, Bebé, Nigari y Chiqui.

En la entrada, en un pizarrón están exhibidas las reglas de comportamiento para hacer el tour. En principio hay que ponerse alcohol en gel para no molestar a los gatos con aromas extraños (no les gustan) y se aclara que no se pueden alzar. Lo que se recomienda es esperar que ellos se acerquen cuando tengan ganas.

"Sabíamos del amor por los gatos, pero no de esta locura hermosa", dijo a Télam Liliana Raco, que junto a Diana Capasso y Gabriela Marcos se embarcaron en octubre de 2020, plena pandemia, en la aventura de abrir el primer Cat Café de Buenos Aires (@cat.cafebuenosaires) con un resultado que no deja de sorprenderlas.

Las tres son guías de turismo y se habían quedado sin trabajo y pasaban mucho tiempo en el jardín del departamento de la casa de Jean Jeaures al 500, propiedad de una de las amigas.

Los vecinos del edificio que querían tomar un poco de aire se instalaban ahí y a alguien se le ocurrió la idea, viendo a los tres gatitos que habitaban entonces el departamento, de hacer un bar donde la gente pudiera pasar tiempo con gatos, como ya sucede en otros lugares del mundo.

A los tres gatos "fundadores" se les fueron sumando otros "rescatados" cuyas historias cuentan las chicas en la "visita guiada" por el Cat Café. Así se se puso en marcha el proyecto, que cada día convoca más gente.

Para ir de visita al café de gatos, hay que reservar turno a través de la cuenta de Instagram del Cat Café.

La experiencia dura una hora en la que se puede acariciar, alimentar y escuchar la historia de cada gato, café y alfajor de cortesía de por medio.

(Télam)