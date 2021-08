El Banderazo por la Memoria Trans que en estos días recorre Tucumán “fortalece nuestra lucha”, sostuvo la hermana de Cynthia Moreira, una joven trans asesinada en la provincia en 2018.

“Hoy vivo esta acción que recorre el país con una mezcla de sentimiento, con mucha tristeza porque en esta bandera hay nombres de personas que fueron asesinadas”, sostuvo Laura Moreira, hermana de Cynthia, durante el Banderazo por la Memoria Trans que se realizó hoy en la Plaza Urquiza de la capital tucumana.

La iniciativa es impulsada por el Archivo de la memoria Trans, con el apoyo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que busca reclamar la reparación histórica para el colectivo travesti trans.

Se trata de una inmensa bandera rosa, blanca y celeste que recorre el país y para el 20 de noviembre llegar al Espacio de Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) en la ciudad de Buenos Aires, donde se realizará un acto por el Día Internacional de la Memoria Trans.

Laura manifestó “Mi hermana Cynthia fue brutalmente asesinada – en febrero de 2018- , todos los casos de asesinatos de mujeres trans que conozco fueron brutales, lo que deja claro que se trata de crímenes de odio al género”.

“A mí me tocó reconocer el cuerpo de mi hermana y es algo que no me voy a olvidar nunca y mi familia y la de las otras compañeras asesinadas no se recuperan de tanto dolor, todavía las extrañamos”, lamentó tras lo cual dijo que “este banderazo fortalece nuestras luchas y espero que una vez que pase la pandemia tengamos noticias sobre nuestras causas”.

Por su parte, Lorenzo Franco, coordinador de la Asociación Travesti Transexuales y Transgéneros Argentina (ATTTA) en Tucumán sostuvo que “esta iniciativa es una manifestación pacífica en los distintos puntos de la provincia por donde circula mucha gente para recordar a las compañeras y compañeros que no están hoy presentes, pero que siempre estarán en nuestras memorias”.

Además, el banderazo “nos permite visibilizar nuestro colectivo y seguir reclamando por los derechos que nos falta y que los que conseguimos se hagan efectivos, sin embargo, creo que vamos por buen camino entendiendo que solo a través de los gobiernos populares las minorías vamos a poder hacerlo posible”.

Franco señaló que la idea "es que se sumen al Banderazo todas aquellas personas que sientan ganas de participar" y contó que mañana esta acción se realizará a las 16 en Avenida Alem y Sáenz Peña, de la ciudad de Tafí Viejo.

En tanto Pablo Gutiérrez, delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en la provincia, quien se hizo presente para apoyar el Banderazo, señaló que “es una iniciativa importante que reivindica las luchas y levanta las banderas del colectivo LGBT”.

