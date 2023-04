"Una de las primeras veces que lloré en la Antártida fue durante la invernada de 2014. En una ocasión mi mamá me mandó un audio de cuando yo era chiquito, debía tener unos cuatro años y me hacen la clásica pregunta acerca de qué quería ser cuando sea grande. Y me escucho responder que quería ser 'guardapolvo y trabajar en la Antártida'. Cuando mi mamá me pregunta qué significa trabajar de 'guardapolvo', yo respondo 'de esos que cuidan los bosques' por los guardaparques".

Se emocionó al rememorar esa anécdota, aquella ilusión y aquel tiempo Facundo Álvarez, el biólogo que se formó en Cuba y Brasil y que por estos tiempos observa de sol a sol aves y mamíferos en los mares antárticos.

"Escuchar ese mensaje mío de hace treinta años y encontrarme siendo biólogo y haciendo lo que me gusta en la Antártida fue que me cerrara todo, desde muy chiquito soñé con esto; se fue construyendo y si bien el nene ese dijo lo que soñaba no me dí cuenta hasta que llegué acá como me fui preparando en el camino, estudiar en Cuba me fortaleció en esto de estar lejos de la familia, trabajar en una estación científica en la Patagonia donde teníamos el vecino más próximo a 34 kilómetros y hacíamos víveres una vez a la semana me fue preparando en el aislamiento y después me tocó invernar", agregó.

El científico amplió: "Antes de pasar un año completo en la Antártida yo era una persona que le tenía miedo a la oscuridad, que le tenía miedo al mar, era friolento, y hoy por hoy el termómetro se me rompió, el miedo a la oscuridad se fue y el mar forma parte de mi vida como una necesidad, de a poco todo se fue encaminando".

"Es el equilibrio justo, porque si bien cuando estoy en el continente lo disfruto igual estoy pensando en el momento que me toque volver a abordar el rompehielos, entonces para quienes invernamos alguna vez regresar a la Antártida es regresar a encontrarse con uno mismo porque uno deja un pedazo propio cuando viene y sólo lo vuelve a encontrar acá", señaló Álvarez sin ocultar su emoción. (Télam)