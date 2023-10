Natán de Leo, el argentino que lucha en Israel con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata para combatir contra el grupo terrorista Hamás que ya asesinó a más de 1.200 personas dijo sentirse "más seguro" allí que en su casa "viendo tele". "No estoy preocupado. Me siento más seguro acá que viendo tele en mi casa", expresó en diálogo con Splendid AM990, el hincha del elenco platense fue convocado por el Gobierno junto con otros 300 mil hombres y mujeres y que, en estos momentos, se encuentra en la frontera con Cis Jordania. Natán manifestó que la situación es compleja: "Las imágenes que llegan por medio de las redes sociales son muy duras, no sabemos cuánto nos va a llevar". "Israel es más chico que Misiones, vivimos más de 9 millones de personas. Lamentablemente lo que está pasando es grave, todos tenemos un hermano, un primo o un amigo que sufrió este ataque, por ejemplo, un compañero de trabajo fue asesinado", expresó. Además, durante la entrevista, el joven recordó que el sábado pasado se cumplieron 50 años de la guerra de Yom Kipur: "Nadie se esperaba esta situación". Acerca de por qué fue llamado por el Gobierno israelí, el argentino explicó: "El ejército es obligatorio en este país, para todos los hombres y mujeres. Cuando termina el servicio, uno queda como reservista hasta los 40 años. Te llaman una vez por año, según lo que necesiten. Esta vez fuimos convocados 300 mil". MC/KDV NA