(Por Milagros Alonso) Después de 12 años, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) volvió a realizar el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, que por primera vez en la historia tuvo una modalidad mixta que sumó al tradicional operativo presencial un cuestionario virtual para contestar de forma anticipada, una novedad que despertó el interés de la población al punto de que "Censo digital" fue lo más buscado en internet en nuestro país este 2022.

Si desde 1869 los formularios censales se llenaron a mano, la edición de este año será recordada como la primera que incorporó un cuestionario digital para facilitar el trabajo de las personas censistas y adelantar la publicación de los primeros resultados.

Tan solo 24 horas después de concluido el relevamiento del 18 de mayo en más de 15 millones de viviendas, el Indec difundió que la población argentina es de 47.327.407 personas, con un crecimiento de casi el 18 por ciento en relación con el último censo de 2010, que había reportado un total de 40.117.096 habitantes.

El 52,83% del total de la población actual son mujeres y el 47,05% varones, mientras que el 0,12% no fue asociado a ninguno de esos dos sexos.

Después de 153 años de historia de los censos en el país, esta edición tuvo como puntos novedosos la geolocalización de las viviendas y la consideración de la identidad de género en el cuestionario.

Con eje en el reconocimiento de la diversidad de la población, se incluyó por primera vez una pregunta sobre la autopercepción de identidad de género y se amplió el alcance de la pregunta sobre autorreconocimiento étnico (pueblos indígenas y afrodescendientes) a toda la población.

"El dato respecto de la identidad de género aporta a las políticas públicas y a la educación; también permitirá contribuir al reconocimiento de una sociedad que no es estrictamente binaria", indicaron desde el Indec.

En esta edición aplazada dos años por la pandemia de coronavirus, se incluyó además una pregunta sobre discapacidad que servirá para construir encuestas específicas a futuro que profundicen la información.

Bajo el lema "Reconocernos", estas nuevas variables se sumaron a las consultas básicas sobre educación, migración, ocupación, cobertura de salud, situación del hogar y la vivienda.

El formulario estuvo compuesto por 61 preguntas en total, 24 relacionadas con las características de las viviendas y los hogares, y 37 para la población.

Respecto a la importancia del Censo, el director del Indec, Marco Lavagna, aseguró que "los censos son la herramienta que permite planificar a largo plazo hacia dónde queremos ir como país" y remarcó que, por ese motivo, es necesario contar "con datos de calidad e información para la toma de decisiones".

Durante dos meses, las y los argentinos pudieron completar de manera anticipada el cuestionario online y "censo digital" llegó a ser el término más buscado en Google Argentina en 2022.

Las preguntas sobre qué es y cómo hacer el cuestionario digital y la inquietud por saber "¿qué hora es en Qatar?", en el marco del Mundial de fútbol, encabezaron las tendencias de búsqueda en nuestro país este año.

Unos diez días antes del operativo presencial del 18 de mayo comenzó el relevamiento en áreas rurales y viviendas colectivas para censar a todas las personas que viven bajo un régimen institucional, como cuarteles, geriátricos, hogares de niñas, niños y adolescentes, establecimientos de salud y prisiones.

En las áreas rurales de difícil acceso, las y los censistas tuvieron que recorrer desde los caminos sinuosos de los valles jujeños hasta atravesar en lancha un laberinto de islas en el delta bonaerense para completar la última casa.

También visitaron otras zonas rurales como los caseríos de quinteros y pescadores al norte de la provincia de Santa Fe, los cerros sanjuaninos, los lugares más alejados de la cordillera neuquina y hasta las áreas protegidas de los Parques Nacionales.

Otro operativo especial fue el primer relevamiento de personas en situación de calle de la historia de los censos, que se hizo en la noche del 16 de mayo cuando unos 265 censistas recorrieron alrededor de 75 localidades urbanas de todo el país

El día de Censo, decretado feriado nacional, involucró a más de 600.000 personas, entre censistas y coordinadores, luego de que concluyera la modalidad digital, que alcanzó la participación de 23,8 millones de personas, un número que "superó todas las expectativas", según indicó en esa ocasión Lavagna.

Desde La Quiaca hasta las bases antárticas, se relevaron las viviendas en todo el país con un gran despliegue territorial que tuvo hechos anecdóticos como los censistas que caminaron más de 20 horas para censar a cinco familias que habitan en Cerro Negro, en el departamento jujeño de San Antonio.

También en Corrientes hubo lugar para recibir a las y los censistas con torta parrilla calentita y chipá, mientras que en Ushuaia un gallo fue testigo entre los primeros entrevistados.

Durante la jornada, tampoco faltaron en las redes sociales los memes de Los Simpson y hasta el propio Indec celebró el comienzo del operativo con una imagen de Lionel Messi con lentes de sol y la leyenda "Cuando por fin llega el día del Censo".

A su vez, muchos usuarios bromearon sobre el tema, con consignas como "Mientras tu me ignoras, el del censo me pregunta si estoy soltero" o "¿Cómo que en el censo no te preguntan por tus mascotas?".

Cuando concluyó el operativo, el presidente Alberto Fernández acudió a la sede del Indec esa misma noche y señaló que el organismo "pudo tomar una foto de la Argentina" para "saber cosas que no sabíamos".

Fernández calificó como "una jornada ejemplar" a la del Censo 2022 y expresó su "agradecimiento a todos los argentinos y todas las argentinas que abrieron sus puertas" a los 600.000 censistas.

Respecto a los resultados definitivos, Lavagna confirmó el mes pasado que se darán a conocer en 2023, como estaba originalmente planificado.

Asimismo, aclaró que los resultados preliminares "no se difundieron en la fecha prevista porque un número significativo de planillas resumen que se completaron el día del Censo no cumplen los estándares de calidad suficientes".

"Una cosa son esas planillas, que resumen la información sobre la cantidad de población y solo se utilizan para los resultados preliminares, y otra muy diferente es la base de datos completa que surge de la combinación entre el Censo digital y el escaneo de cédula censal", dijo el funcionario en un hilo de Twitter a principios de noviembre.

Mientras se aguardan los resultados finales, el Indec continúa con el procesamiento de toda la información recolectada por el primer censo digital que ya hizo historia. (Télam)