El análisis de restos fósiles de un equinodermo, especies marinas de unos 510 millones de años, aportó datos sobre la existencia de una nueva familia de estos invertebrados, parientes lejanos de los erizos y las estrellas de mar actuales, según un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, descubrió que el fósil hallado no tenía un esqueleto desarrollado en la mayor parte de su cuerpo y solo los brazos estaban mineralizados, a diferencia de sus parientes modernos.

La particularidad de tener un cuerpo parcialmente blando lo diferencia del resto, informó la agencia Europa Press.

Las especies modernas se caracterizan por tener un esqueleto duro de carbonato cálcico, pero está ausente en el nuevo resto fósil descubierto.

Por este motivo, se cree que la ausencia de esqueleto representa un caso de pérdida evolutiva, algo que puede ser difícil de reconocer en el registro fósil.

"Se trata de un gran descubrimiento con importantes implicaciones para entender la historia de los equinodermos", manifestó Samuel Zamora, autor principal del estudio.

El fósil hallado, denominado "'Yorkicystis', "representa el ejemplo más antiguo de un equinodermo que ha reducido secundariamente el esqueleto. Nos sorprendió ver que esto había ocurrido tan cerca de los orígenes del grupo, hace más de 500 millones de años", añadió.

También se definió que "Yorkicystis" procede del Cámbrico, periodo que abarcó desde hace unos 539 a 485 millones de años, y se caracterizó por una diversificación muy rápida de la vida animal, incluyendo todos los grupos principales de la actualidad.

"Una innovación clave en esta época fue la evolución de un esqueleto mineralizado duro, que ayudó a proteger a los primeros animales de posibles depredadores", señaló Imran Rahman, coautor del estudio.

Y agregó que si bien las razones por las que el espécimen redujo su esqueleto "no están claras", podría deberse a que ayudó a "conservar energía para otros procesos metabólicos".

Asimismo, la investigación lanzó la hipótesis de que los genes que controlan la formación del esqueleto podrían actuar de manera independiente, y de confirmarse, cambiaría el entendimiento actual que se tiene de estos organismos.

La investigación contó con la participación de científicos de España, Reino Unido y Estados Unidos, y el descubrimiento lleva el nombre del paleontólogo aficionado Chris Haefner, quien encontró el espécimen en el patio de una iglesia de York, en Estados Unidos. (Télam)