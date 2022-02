Cuando Néstor "Yuyo" García, padre de Micaela, visitó Télam para reunirse con su presidenta, Bernarda Llorente, de inmediato se puso en marcha este proyecto en común que se inicia hoy con el compromiso de la agencia nacional de redoblar el vínculo con la Fundación Micaela García "La Negra" que, entre otras cuestiones, impulsa y capacita en materia de género a todo el personal del Estado como lo indica la ley 27.499, que lleva el nombre de la joven militante política del "Ni una menos" que fue asesinada en abril de 2017.

Junto a la entrevista a "Yuyo" García en la que repasa los tres años de trabajo desde que se promulgó la ley y la labor realizada por la Fundación, se publica la versión PDF del libro editado por la Editorial de la Imprenta del Congreso de la Nación (ICN), en el marco de la colección Leyes explicadas: "Ley Micaela, capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado". El compromiso de la agencia y de la Fundación es visibilizar además la producción en plena pandemia que realizaron las trabajadoras y trabajadores de la ICN.

"El objetivo de la Ley Micaela no es ratificar conocimiento sobre aquel que ya lo tiene, sino lograr que quienes no creen en esto empiecen a dudar. A dudar de la forma en que toman sus decisiones, a poner en riesgo sus certezas. El protagonista tiene que ser la persona que se está capacitando, no el capacitador. Nosotros tenemos que iniciar un proceso de transformación; abonar esa duda", afirma García.

En ese sentido, Télam articulará con la Fundación la producción de contenidos digitales específicos sobre la temática con el fin de seguir profundizando en la perspectiva de género de las coberturas periodísticas, como ya lo viene haciendo la agencia con el trabajo de su editora de género, Silvina Molina.

Télam fue el primer medio de comunicación del país (público y privado) en dar la capacitación de la Ley Micaela para todos sus trabajadoras y trabajadores. (Télam)