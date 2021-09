El ministro de salud de Chubut, Fabián Puratich, aseguró que en las localidades rurales de la provincia "se vacunó con las dos dosis a entre el 80 y el 90 por ciento de la población" y que, en el caso de Puerto Pirámides, la inmunización completa alcanzó al 98% de los vecinos.

En diálogo con Télam durante una recorrida por las poblaciones de Telsen, Gan Gan, Gastre y Lagunita Salada, sobre la zona conocida como la "meseta central", Puratich explicó que "la campaña allí se ejecuta con Astrazeneca y Sinopharm, que son vacunas que no exigen temperaturas tan bajas para su conservación, lo que facilita la llegada".

La mayoría de las poblaciones del interior chubutense están conectadas por caminos de ripio y separadas por distancias que van entre los 70 y los 120 kilómetros, según el caso, lo que dificulta organizar la logística desde los hospitales cabecera para asegurar que no se pierda la cadena de frío.

"El equipo ha trabajado bien, llegando incluso a los establecimientos ganaderos sabiendo que allí hay población que no puede arrimarse al pueblo", reveló.

Uno de los casos más llamativos lo protagonizó el equipo de vacunadores del hospital de Gastre, quienes aplicaron la primera dosis a un peón rural al que cruzaron en pleno arreo de ovejas e invitaron a subirse a la ambulancia de traslado para inocularlo.

En el caso de las cascos urbanos de Chubut, el ministro confirmó que "en las ciudades llevamos vacunados cerca del 79% con la primera dosis y un 48% con ambas dosis y seguimos ahora con campañas barriales porque sabemos que mucha gente no llega a los vacunatorios porque no puede o no sabe".

"Nos hemos encontrado con gente mayor que no saben cómo acceder a las plataformas para inscribirse y pedir turno", detalló.

En este sentido, agregó que "hay otros casos de trabajadores independientes, cuentapropistas, que viven de lo que conocemos como changas que no puede irse al centro de la ciudad a vacunarse y la verdad que me pongo muy intenso con eso en el sentido que tenemos que asegurarnos que la barriada se vacune", definió el funcionario. (Télam)