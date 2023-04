El 44% de las muertes laborales fueron durante los viajes de ida o vuelta del trabajo, recordó la organización Luchemos por la Vida citando datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en vísperas del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

En 2003, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el 28 de abril como efeméride para promover la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo.

Los accidentes "in itinere", es decir al ir y volver del trabajo, generan millones de muertes cada año e importantes pérdidas económicas.

En Argentina, durante 2021, el 44% de las muertes laborales fueron durante los viajes al ir o volver del trabajo, según informó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

"Cada uno de nosotros es responsable de frenar las muertes y lesiones en el trabajo y en el tránsito. El Gobierno, debe proporcionar la infraestructura (leyes y servicios) para garantizar la seguridad de los trabajadores. Esto incluye el desarrollo de una política y un programa nacional y un sistema de inspección para hacer cumplir la legislación y políticas de seguridad y salud", dijeron en un comunicado.

"Los empleadores, son los responsables de garantizar que el entorno de trabajo sea seguro y saludable, tanto dentro del lugar de trabajo como capacitando a sus empleados en las medidas de seguridad dentro de la empresa y también en movilidad segura para ir y venir de ella diariamente", agregaron.

"Los trabajadores tienen la responsabilidad de trabajar de manera segura para protegerse a sí mismos y para no poner en peligro a los demás, poniendo en práctica todas las medidas preventivas, incluidas las medidas de seguridad al transitar por la vía pública", concluyeron.

En cuanto a las causas más frecuentes de los siniestros "in itinere" se cuentan: conducir con exceso de velocidad o velocidad no adaptada a las circunstancias del camino o clima; conducir bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos que afectan la capacidad; no usar el casco en moto o bicicleta; no usar el cinturón de seguridad en el automóvil; conducir distraído, por ejemplo, usando el celular; no guardar las distancias de seguridad entre vehículos; y conducir un vehículo con fallas mecánicas o de mantenimiento. (Télam)