Gabriel Lijteroff, director del comité científico de asuntos internacionales de la Federación Argentina de Diabetes (FAD), aseguró que el 30 por ciento de la mortalidad por Covid-19 en menores de 60 años se produjo en pacientes que tenían diabetes y puntualizó en la importancia de realizarse los controles pertinentes y cumplir con el esquema de vacunación.

Durante 2020, el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuso restricciones en la circulación y, pese a que estaba permitido movilizarse hacia centros de control, "hubo una disminución por temor en la consulta médica, pero desde que tenemos la posibilidad de la vacunación ya nuevamente se han reactivado", advirtió el especialista en diálogo con Télam.

"La estadística argentina nos había dado que el 30 por ciento de la mortalidad por Covid-19 en menores de 60 años era en personas que tenían diabetes", apuntó Lijteroff y precisó, además, que de las personas que padecían esa enfermedad y que contrajeron coronavirus tuvieron un mejor pronóstico aquellas que "previamente tenían un mejor control metabólico".

En este sentido, el especialista consideró "importantísimo cumplir con el programa de vacunación y con un buen control metabólico" ya que eso "evita que la infección por Covid termine en una enfermedad de gravedad".

Asimismo, Lijteroff aseguró que "la enfermedad no merece ser el centro de la vida de nadie y con un control adecuado se puede lograr una mejor calidad de vida" y remarcó cuatro "pilares fundamentales: la educación e información necesaria, un plan alimentario adecuado, actividad física y seguir al pie de la letra el tratamiento farmacológico".

Por su parte, Liliana Trifone, especialista en nutrición y diabetes aseguró que "en la época de pandemia, dado que la población no accedía a los controles, en una primera etapa de pánico, de temor o cuidado con el Covid hubo un mayor número de casos" de diabetes.

Según la especialista, "no se sabe aún si están relacionados con el virus de Covid" ya que todavía no se publicó evidencia al respecto pero afirmó que "el ingreso de pacientes nuevos con diabetes fue con mayor gravedad porque no habían asistido a las consultas o porque ante la sospecha decidieron esperar por temor al contagio de Covid".

"La pandemia representó un mayor riesgo en pacientes nuevos", concluyó la exjefa del Servicio de Nutrición y Diabetes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y advirtió que se considera casos de mayor gravedad cuando el paciente llega con "cetoacidosis diabética", es decir, una "descompensación diabética por déficit de insulina".

Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR 2018) la prevalencia de glucemia elevada o diabetes en la población adulta (18 años y más) por autorreporte fue de 12,7%, registrando un aumento significativo con respecto a la anterior realizada tres años antes en la que el porcentaje alcanzó el 9,8%. (Télam)