El Tribunal Oral número 29 fijó para el 3 de septiembre el inicio del juicio oral contra el policía de la Ciudad acusado de haberle robado 245 mil pesos y 50 mil dólares de su casa a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti. Los jueces María Cecilia Maiza, Gustavo Goerner y Juan María Ramos Padilla dispusieron el inicio del debate a casi seis años de los hechos, que ocurrieron la noche en que Mauricio Macri se consagró presidente. Días atrás, los jueces habían notificado a las partes que el juicio se realizaría cuando "la situación sanitaria y epidemiológica lo permita". Sin embargo, ahora cambiaron de opinión y decidieron establecer que el debate tendrá lugar los días 3, 10, 17 y 24 de setiembre, y el 1 de octubre próximos. Por el hecho está procesado, separado de la ex Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad) y único imputado en el juicio oral en ciernes el uniformado David Juan Pablo Cruzado. El delito del que se lo acusa es el de "hurto agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad", un delito que, según el Código Penal, contempla penas que podrían llegar a los nueve años de cárcel. Cruzado está separado, pero no exonerado de la Policía de la Ciudad. Michetti sufrió la sustracción del dinero en efectivo que tenía guardado en su casa el 22 de noviembre de 2015, cuando ella no estaba en el domicilio pues había concurrido a Costa Salguero a celebrar la victoria de la fórmula presidencial que compartía con Macri. Michetti desistió de ser querellante en la causa, pese a que es "particular damnificada". El episodio generó, además, una investigación en su contra por la posesión del dinero en efectivo en su domicilio, pero el juez federal Ariel Lijo, tras una corta investigación, sobreseyó a la ex vicepresidenta.