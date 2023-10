Ciudadanos con actuación en áreas públicas de la ciencia, la educación, la salud y la cultura se manifestaron en favor del "derecho a elegir" en democracia, invitaron a sus compatriotas a "participar activamente" en la jornada electoral y pusieron de relieve "los diversos modelos de país" que fueron sometidos a debate proselitista, al ser consultados por Télam sobre con qué ideas, deseos y esperanzas ejercieron su voto en el cuarto oscuro.

Tras emitir su voto en una escuela del barrio porteño de Villa Urquiza, el físico e investigador de Conicet Jorge Aliaga se refirió a la última dictadura cívico-militar y "todo lo que significó vivir fuera del orden democrático".

También valoró el legado del Nunca Más -el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas- como la forma de que "nunca más teníamos que dejar que se interrumpiera el intercambio democrático de gobierno, la alternancia y la decisión de los ciudadanos del pueblo sobre qué quería ser su destino".

Aliaga sostuvo que la ciencia y la tecnología "siempre fueron áreas impulsadas en principio desde el Estado. Desde la Edad Media que los Estados impulsaron la ciencia y la tecnología justamente para impulsar su desarrollo".

El científico dijo que Argentina está frente a "una elección importante" porque "de alguna manera" en la actual campaña proselitista "se reflotó una idea que nos trajo a una situación terrible a fines de los '70: que la solución no salía de la política y la democracia, sino de soluciones mesiánicas y autoritarias".

Docente de educación especial desde hace 21 años, Claudia Ficarella emitió esta mañana su sufragio en la ciudad santafesina de Rosario, desde donde resaltó "la importancia de votar", a la vez que se inclinó por "darle más importancia a las áreas pedagógicas de formación ética y ciudadana y a las ciencias sociales".

En Santiago del Estero, Patricia Gómez, de 39 años, médica que trabaja en el área de Salud Sexual Integral del Hospital Independencia de la ciudad homónima, emitió su voto en la mesa 1029, de la Escuela Comandante Manuel Besares, de la ciudad de La Banda.

"Se definen dos modelos de país. (...) Pensar en la posibilidad de un país en el que la gente se muera en las calles por no tener hospitales gratuitos me destruye", enfatizó.

Por su parte, el escritor chaqueño Mariano Quirós, quien votó en la escuela San Roque del barrio porteño de Villa Ortúzar, advirtió: "Más allá de la preocupación, más allá de la incertidumbre, yo siento que las argentinas y argentinos vivimos cada jornada democrática con entusiasmo, con expectativa. Incluso, y sobre todo, con alegría".

"¿Pensamos en un país con lugar para todos? ¿Pensamos un país solidario? ¿Pensamos en términos de afecto, de nuestros afectos? ¿O qué estamos priorizando?", reflexionó Quirós, y añadió: "Ojalá, aunque suene un poco idealista, incluso un poco cursi, ojalá pensemos desde el corazón".

"No es lo mismo una patria con gente lectora que una patria de no lectores. Me interesa un Estado que facilite, que garantice, que se preocupe por promover ese derecho, el derecho a la lectura. A la felicidad de la lectura. Y eso supone que exista un Estado que invierta en esa promoción", añadió.

También el artista plástico Luis Felipe 'Yuyo' Noé (90) se refirió a la votación luego de emitir su sufragio y señaló: "Tengo miedo que cuando se cumplen 40 años de democracia, se termine ese período y paradójicamente por medio de un proceso electoral democrático".

Mayra Lucila Santangelo (25), una joven tiktoker, se refirió junto a su familia a la importancia de que "voten todas las personas con síndrome de Down que son parte de esta sociedad".

"Eso es primordial y es un día de júbilo venir a votar", remarcó.

En camino a emitir su sufragio en la Escuela Primaria Común N° 11 "Doctor Enrique Mosca", ubicada en Villa Crespo, la familia Santangelo aseguró que tienen en cuenta cuánto se necesita "para que esté la discapacidad en la agenda pública".

"Esto impactará muchísimo en nuestro futuro", afirmaron.

A su tiempo, la dirigente por la diversidad e integrante de la Organización No Gubernamental (ONG) Red Diversa Positiva, Erica Moreno, destacó los logros conseguidos en materia de ampliación de derechos durante los últimos años en el país luego de votar en la escuela Polivalente de Arte de la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

"En estos años se logró la ley de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género y el derecho al documento de identidad para personas no binarias, además de la ESI y de la salud integral", destacó Moreno, quien trabaja desde 2015 en defensa de la Educación Sexual Integral (ESI) y en favor de la implementación del cupo laboral travesti-trans en el ámbito estatal y privado.

En la provincia de Salta, Ramiro Jiménez, periodista y trasplantado de riñón, aseveró que concurrió a votar con el propósito de ejercer "principalmente el derecho a elegir, como forma sustancial de la democracia y la participación ciudadana".

En esta misma provincia también se manifestó la activista trans Pía Ceballos, al asegurar a Télam que concurrió a votar por "el fortalecimiento de la democracia, en celebración de sus 40 años, y en defensa de la lucha por los derechos LGBTIQ+ obtenidos en todos estos años, con mucho esfuerzo".

Finalmente, Marcela Claure, que está a cargo del comedor Caritas Sonrientes de la zona norte de la ciudad de Salta, expresó que concurrió a votar "con mucha esperanza, reivindicando la democracia y por un país más solidario y justo". (Télam)