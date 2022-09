Docentes de distintos niveles educativos resaltaron la utilidad que los contenidos de las plataformas Educ.ar y Conectar Igualdad aportan a su labor diaria dentro de las aulas y destacaron la variedad de temas abordados y los distintos enfoques propuestos.

"Hace muchos años consulto la plataforma Educ.Ar porque de ahí saco información, ideas y puedo armar mis clases de una forma más actualizada. Después de 30 años de servicio uno necesita actualizarse, por eso la uso frecuentemente, me gusta, me aporta enfoques que no había pensado", dijo a Télam Viviana Ojeda (55), docente de cuarto grado en la escuela 6.418 Rosario Vera Peñaloza, de la localidad santafesina de Granadero Baigorria.

Entre las temáticas de contenidos que más utilizó en el aula, la docente detalló que tomó ideas sobre Educación Sexual Integral (ESI) y la información sobre "Fake News" y que, inclusive, realizó cursos de formación a través de las plataformas.

"Nosotros analizamos muchas veces noticias que aparecen en la televisión y vemos que hay noticias verdaderas y noticias falsas que desinforman en lugar de informar, entonces ahí busco un artículo relacionado a ese tema", agregó.

Sebastian Perez (35) es docente en tercer grado en la Escuela Primaria 4 Provincia de La Pampa, ubicada en el barrio porteño de Villa General Mitre, y contó a esta agencia que las nuevas producciones que visibilizan el rol de las mujeres en los procesos de Revolución e Independencia le parecieron "muy útiles".

También destacó el alcance y diversidad de temas y que las producciones son desarrolladas por docentes y referentes de la educación.

"La plataforma resulta útil para asistir en las secuencias de trabajo en todos los grados. La uso ocasionalmente, sobre todo videos, secuencias y páginas", añadió.

Perez señaló que contar con este contenido provisto por el Estado es "importantísimo" para que el contenido audiovisual pedagógico "no quede regulado por el mercado" y apuntó que "a veces faltan dispositivos para mejorar el acceso o la reproducción en las escuelas, así como cierto acceso por parte de la docencia".

También relató su experiencia con Educ.Ar María Isabel Grau (45), profesora de Historia y Formación ética y ciudadana en segundo, cuarto y quinto año de la Escuela Media 2 "Ernesto Che Guevara", ubicada en el barrio porteño Parque Avellaneda.

"La plataforma cuenta con buenas propuestas didácticas, uso de fuentes y videos. Utilizo varias secuencias para la materia Formación ética y ciudadana y también vinculados a historia, a problemas como la megaminería, las luchas ambientales y la conquista de derechos. Es contenido de buena calidad y con una perspectiva político ideológica que comparto, por eso lo uso".

Por su parte, el docente Rodolfo Oviedo (42), profesor en Historia y licenciado en Educación de 4to, 5to y 6to del nivel secundario en la Escuela secundaria 19 Juana Azurduy, ubicada en la localidad bonaerense de Hurlingham dijo a Télam que la plataforma Educ.ar "amplía la mirada" de los y las docentes a la hora de preparar las actividades que diariamente realizan con los y las estudiantes; y destacó la variedad de textos, actividades, testimonios, audios y vídeos.

"Las veces que utilicé los contenidos con los estudiantes pude obtener una gran recepción y, a la vez, gran participación reflexiva", resaltó y concluyó que "el programa Conectar igualdad es una herramienta fundamental porque la utilización de las computadoras refuerzan la importancia del uso de las nuevas tecnologías con la construcción de conocimientos". (Télam)