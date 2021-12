El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, dijo que la videoconferencia que mantuvo ayer con más de 100 niños con disfluencia en el marco de un Congreso de Tartamudez en Salta le "movió muchos recuerdos y frustraciones" y destacó que "la sociedad creció mucho en aceptar las diferencias".

"Ayer me di cuenta que no tenía resueltas muchas cosas que tienen que ver con mi infancia. Fue un encuentro que movió muchos recuerdos, de pequeñas frustraciones que uno borra para seguir viviendo. En los 80 no existía la atención que hay hoy a las diferencias. Nuestra sociedad creció mucho en aceptar al otro", apuntó De Pedro esta mañana en diálogo con la FM Radio con Vos.

El titular de la cartera de Interior participó ayer de manera virtual de un encuentro que tuvo por objetivo "concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre ese problema en el habla, que es una condición que posee el 1% de la población mundial", según indicaron los organizadores de la actividad.

Allí, el funcionario compartió ante los niños su historia personal y la su desarrollo profesional, marcado por el esfuerzo para superarse.

El ministro explicó que la tartamudez "es un problema de salud que genera muchos pensamientos negativos en una sociedad que valora la rapidez, la uniformidad, la perfección", y señaló que, en "estas épocas de redes sociales, sobre todo para los más chicos, debe ser muy complejo" padecer problemas en el habla.

A su vez sentenció, De Pedro consideró que "hacer bullying no contribuye y discriminar por sentirse mejor tampoco", y calificó como "importante para las madres y los padres atender el problema desde que son muy chiquitos" y "que se hable".

"Lo que más incomoda es la visión del otro y el apuro del otro. Esa mirada del otro genera presión y hay momentos en los que te trabás y no te sale", afirmó.

De Pedro hizo mención a varios momentos de su vida es los que "desafió" la tartamudez, tales como en las reuniones de la agrupación HIJOS o con la pandemia, donde se vio obligado a hablar en videoconferencias, algo que hasta ese entonces "no podía" hacer.

En la misma línea se refirió al expresidente Néstor Kirchner: "Yo le decía que no podía dar una charla. Él me trasmitía vía Máximo (Kirchner) que el día que me lo deje de tomar tan en serio, me deje de enojar, me lo empiece a tomar más en joda, se me va a empezar a ir"

Actualmente, hay al menos dos proyectos de ley presentados sobre disfluencia: uno busca instituir el 22 de octubre de cada año como el "Día de la toma de conciencia de la tartamudez", y el otro propone crear el "Programa nacional de prevención, detección, capacitación y tratamiento de la tartamudez". (Télam)