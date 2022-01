Una mujer policía logró salvarle la vida a una niña de un año y tres meses que se estaba ahogando a través de RCP (reanimación cardiopulmonar), mientras trataban de llevarla al hospital más cercano, en la localidad de San Miguel.

Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del patrullero. Los efectivos llegaron a toda velocidad a una casa ubicada en la esquina de Avenida Balbín y Sarmiento, advertidos por la madre de la menor que llamó desesperada porque su hija se estaba ahogando.

Los dos policías cargaron a la menor y en la patrulla, y mientras uno manejaba, la mujer policía comenzó a practicarle reanimación. Las imágenes muestran el momento en que suben a la niña al vehículo junto a su madre y, al notar que no respiraba, la oficial Laura Pagani tomó a la pequeña y la subió encima suyo para intentar reanimarla.

"¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando!", gritaba Pagani mientras su compañero, al mando del vehículo, se abría paso entre los vehículos y la mamá de la nena gritaba desesperada. Fue en ese momento, que la policía aplicó las técnicas de reanimación.

Luego vio que se recompuso y Pagani exclamó: "Ahí está, ahí está ¡Está respirando! ¡Se está tranquilizando!". La niña fue atendida luego por los médicos de guardia del Hospital Larcade, donde ingresó con dificultad respiratoria y pudieron estabilizarla. "Nos dieron el alta a las 22. Ahora a controlar, mi nena está bien, jugando, gritando y corriendo como siempre lo hizo", expresó la madre, aliviada.

"En ese momento no se piensa, se actúa", dijo Pagani en declaraciones radiales, quien declaró que la movilizó la "empatía" como persona en esa situación límite y que no se va a olvidar nunca lo que sucedió ni el agradecimiento que recibió de parte de la madre de la nena.

"Uno está trabajando las 24 horas aunque no parezca, y trata de dar lo mejor posible y de demostrar el conocimiento que uno tiene", dijo la agente de 26 años. "Como me persona, esto me llena el alma y no hay nada más gratificante que el abrazo de esa madre".

NA / Télam