Dos hombres fueron condenados hoy a 15 años de prisión en San Luis por el asesinato de un joven de 32 años en 2018, informaron fuentes judiciales.

Federico Zamudio y Fabián Pino fueron condenados a 15 años de prisión por homicidio simple, en calidad de coautores, de Matías Auderut, de 32 años, consumado el 30 de diciembre de 2018 en la puerta del bar Say No More, en la esquina de Constitución y Avenida Illia, en el microcentro de la capital puntana.

Por el caso se encuentra prófugo un tercer acusado, Giulcipar Vispo Souza, sobre quien pesa una orden de captura internacional.

El elemento que le provocó la lesión mortal a la víctima fue la llanta de una bicicleta, que quedó incrustada en el cráneo, después de haber sido picaneado por los custodios del bar y ferozmente golpeado con patadas mientras estaba tirado en el piso.

De acuerdo con los testimonios escuchados en el juicio, tanto la víctima, Auderut como sus agresores estaban borrachos.

La condena fue decidida por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Nª2 de San Luis integrada por Hugo Saá Petrino, Adriana Lucero Alfonso y Federico de Viana, y dispusieron el traslado de Zamudio y Pino al Servicio Penitenciario Provincial, donde se encuentran detenidos desde comienzos de 2019.

Las abogadas Viviana Martínez y Adriana Algarbe, que representan al padre de la víctima, Hugo Auderut, en su calidad de particular damnificado, pidieron a los jueces que envíen copias del veredicto, los fundamentos de la sentencia y las videograbaciones del plenario al Juzgado de Instrucción Penal 3, para investigar la responsabilidad del personal de seguridad del bar y de la policía, a la que se llamó varias veces y recién acudió al lugar una hora y media después, lo mismo que el servicio de urgencias médicas del hospital de San Luis.

(Télam)