Dos de cada cinco mujeres sufrió violencia de género en Chile en algún momento de

su vida, aunque hubo una baja de las cifras entre 2017 y 2020 , según una Encuesta de Violencia Contra la Mujer difundida en el Día dela Eliminación de toda Violencia

La violencia psicológica pasó del 22,8% al 19%, en tanto que la denuncia por violencia física descendió del 36,5% al 29% y la denuncia por violencia sexual bajó del 23% al 16,3%.

El mismo estudio destacó que las principales razones que dan las mujeres para no denunciar son: "No lo consideré necesario (violencia psicológica y física)"; "Me daba vergüenza contar mi situación" (psicológica, física y sexual); o "Tuve miedo" (violencia sexual), según la agencia Ansa

MIRÁ TAMBIÉN Marcharon en Córdoba por la No violencia contra las mujeres y hubo altercado con la Policía

El presidente Sebastián Piñera, encabezó hoy la ceremonia donde se presentó la campaña #NoEstásSola contra la violencia de género, que pone énfasis en el compromiso como sociedad de erradicar todo tipo de conductas violentas.

"Digámoslo fuerte y claro: todo tipo de violencia contra la mujer es absolutamente inaceptable, merece el rechazo de todos y todas, y el pleno compromiso del Estado para luchar contra ella", expresó el mandatario en el Palacio de La Moneda.

Click to enlarge A fallback.

La campaña incluye la petición de colaboración a la comunidad para involucrarse cuando sean testigos o haya sospecha de alguna situación o acción de violencia contra una mujer.

En abril del año pasado, a raíz de la extensa cuarentena producto de la pandemia, se habilitó un número de WhatsApp, que recibió en lo que va del año más de 17 mil mensajes.

MIRÁ TAMBIÉN Miles de mujeres exigen en México un alto a la violencia de género

(Télam)