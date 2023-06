La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires realizó una encuesta que reveló que 2 de cada 10 empleados varones en relación de dependencia en el ámbito bonaerense, tanto en el sector público como en el privado, no saben si existe o no licencia por paternidad en su actual trabajo.

La encuesta "Los cuidados en el ámbito laboral" estuvo dirigida a personas de género masculino de 18 años o más, ocupadas en relación de dependencia (ya sea en el ámbito público o privado), residentes en el territorio bonaerense, se realizó de forma online y a través de las 57 delegaciones de la Defensoría en la Provincia, entre junio y agosto del año pasado.

El informe con los resultados de la encuesta fue presentado hoy en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia, en un acto que contó con la presencia del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino; la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la PBA, Estela Díaz; la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos; y la secretaria general de la Presidencia de la Cámara de Diputados de PBA, Paz Bertero.

Asimismo, el 20,7% de los trabajadores encuestados no saben si existe o no el reintegro por guardería en su lugar de trabajo, y 2 de cada 10 empleados desconocen si tienen o no el derecho a la licencia para cuidados por enfermedad de persona a cargo, familiar y/o conviviente.

Entre los datos más relevantes se destacan los que refieren al grado de conocimiento sobre las características de las licencias y su uso: 3 de cada 10 trabajadores desconocen la duración de la licencia por paternidad, y 2 de cada 10 de los encuestados padres señala que no se tomó la licencia por paternidad aun correspondiéndole.

Otro de los apartados hace mención a los comentarios despectivos que sufrieron quienes han hecho uso de las licencias. El 21,8% de los trabajadores recibió cuestionamientos en primera persona. Entre las palabras utilizadas aparecen: "Dominado", "de esas cosas se encargan las minas", "ay… ahora trabaja de enfermero", "si la que lo tuvo fue tu señora" y "que soy mariquita y que eso lo hacen las mujeres".

"La distribución equitativa de las tareas de cuidado entre todas las personas es una condición fundamental para la consolidación de una sociedad más justa, para lo cual resulta indispensable un involucramiento activo por parte de los varones", indicó Lorenzino.

Luego acotó que "como sociedad debemos avanzar en una distribución de las tareas de cuidado más justa que reduzca las brechas de género para lo cual es necesario construir masculinidades comprometidas con estas tareas".

En tanto, la directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría (área que estuvo a cargo de la encuesta), Alejandra López, expresó que "en la construcción de un sistema de cuidados, la política de licencias es clave para alcanzar la corresponsabilidad entre los géneros. No todos los espacios de trabajo tienen el mismo piso de derechos y es fundamental, en primera medida, que cada trabajador conozca cuáles son para poder ejercerlos".

