Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomará mañana el debate del proyecto de Ley de Humedales, en una reunión en la que parte del Frente de Todos y de bloques minoritarios buscarán dictaminar, mientras desde Juntos por cambio advirtieron que por cuestiones reglamentarias la comisión no tendría validez.

Leonardo Grosso (Frente de Todos), presidente de la comisión de Recursos naturales –cabecera en el tratamiento del tema- adelantó el viernes pasado que mañana trataría en el plenario de comisiones el proyecto que iba ser dictaminado el pasado jueves 29 de septiembre en una reunión que se suspendió pocas horas antes de su realización, ante el pedido de gobernadores provinciales para poder fijar sus posiciones sobre el tema.

Así el plenario de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura está previsto para mañana a las 11.

La realización o no del plenario fue puesta hoy en duda por diputados de Juntos por el Cambio a través de una nota en la que advertían sobre cuestiones reglamentarias; pero al final de la jornada, Grosso twitteó: “Mañana la comisión se hace. Los esperamos para discutir el proyecto de Ley de Humedales, salvo que quienes les financien la campaña no los dejen venir”.

“Convoqué a continuar el plenario de comisiones para tratar la Ley de Humedales el día de mañana, Jueves 3 de noviembre a las 11 hs. Luego de 6 semanas de medidas dilatorias, no vamos a permitir que la cajoneen nuevamente. El pedido de los presidentes de los bloques fue convocar a los gobernadores provinciales con el fin de escucharlos, de hecho Gerardo Morales se jactó de frenar el tratamiento desde Washington porque “venía muy rápido". Parece que una década de discusión no basta...”, aseveró.

En ese sentido, añadió: “Los días 6, 13 y 27 de octubre enviamos solicitudes para convocar a los gobiernos provinciales y locales a exponer en la materia y sólo algunos contestaron la semana pasada. Después de hablar con los presidentes de comisión, impulsé la convocatoria para mañana”,

“Ahora el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile de la UCR, junto al PRO y la Coalición Cívica, quieren dar por ‘concluida la reunión de las tres comisiones por no haberse realizado el 28 de septiembre, día en el que propusieron que se posponga”, explicó.

Grosso, continuó: “Le pido a Buryaile y a todo JxC, ¿por qué no se sinceran? No es un problema de tiempos, de reglamentos, ni de pluralidad de voces. Es de voluntad. Ni usted ni JxC quieren tratar ningún proyecto de ley de humedales que regule el negocio del ecocidio. Ya lo dije en el recinto, no se puede ser ambientalista y neoliberal. Digan la verdad: Ustedes no quieren ninguna ley de humedales”.

“Mañana, como presidente de la Comisión de Ambiente voy a llevar adelante el plenario de comisiones para tratar la Ley de Humedales, una ley que se discute hace una década en el Congreso. Vengan a laburar y dejen de obstruir la discusión que mientras se siguen quemando humedales”, ratificó..

En la nota enviada a Grosso, Buryaile le expresó que “rectifique a la mayor brevedad posible la citación enviada” por cuestiones reglamentarias en lo referido al trabajo de las comisiones.

“No obstante, y a fin de continuar con el estudio de tan trascendente asunto, es que ofrezco -como hice oportunamente en la reunión de comisiones del día 22 de septiembre- continuar con la convocatoria a especialistas en la materia y proceder a citar a un nuevo plenario informativo para recibir, en primer término, a los gobernadores de las provincias involucradas”, le sugirió el formoseño.

El proyecto sobre Humedales estaba listo para ser dictaminado el pasado jueves 29 de septiembre, cuando se iba a retomar un cuarto intermedio al que las comisiones habían pasado una semana antes, el jueves 22.

Sin embargo, en la tarde del martes 28 de septiembre, la Cámara de Diputados, a instancia de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, resolvió suspender ese plenario de comisiones, en una decisión que surgió tras acceder a un pedido de varios gobernadores para ser escuchados en el marco del debate.

Con las firmas de los presidentes de bloque Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), se solicitó ese día que "se fije una nueva fecha" para la continuidad del debate, "con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales".

En el suspendido plenario, el grueso del oficialismo, parte del interbloque Federal y la Izquierda iban a buscar dictamen de mayoría sobre un conjunto de proyectos para garantizar la protección y el uso racional de los humedales, en base a iniciativas presentadas por legisladores del FdT y la oposición y en medio de un fuerte reclamo de organizaciones ambientalistas para que se sancione una ley.

Desde Juntos por el Cambio se inclinaban a propiciar un dictamen de minoría ya que no comparten el cronograma fijado por el oficialismo y mantienen diferencias con la propuesta del FDT.

También podría presentar su propia propuesta la bancada de derecha Avanza la Libertad, que lidera José Luis Espert.

Además, el martes 27 de septiembre, especialistas convocados por el interbloque de Juntos por el Cambio plantearon en una reunión de la Comisión de Agricultura reparos a varios puntos del articulado del proyecto que impulsa la mayoría oficialista, y coincidieron en señalar que la sanción de esta ley no traerá solución al problema de los incendios.

La decisión de avanzar en el debate había sido acordada en la sesión del 15 de septiembre, cuando se avaló una propuesta del diputado del Socialismo, Enrique Estévez, para emplazar de manera urgente a las comisiones a debatir el texto que ya tuvo sanción de Diputados pero que perdió estado parlamentario.

La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero nunca pudo ser aprobada por la Cámara de Diputados. (Télam)