El oficialismo de la Cámara de Diputados y bloques opositores que no integran Juntos por el Cambio buscarán aprobar en la sesión prevista para mañana el proyecto que propone la creación del área marina protegida "Agujero Azul" en la zona donde yacen los restos del submarino ARA San Juan.

La iniciativa de la bonaerense Graciela Camaño (Identidad Bonaerense-Interbloque Federal) contó con el respaldo del Frente de Todos en la comisión de Legislación General, en tanto que Juntos por el Cambio objetó que el proyecto sólo haya ido para su análisis a ese cuerpo legislativo.

Por ese motivo, no acompañó el dictamen de mayoría e insistió en sus reclamos de que el proyecto fuera girado a otras comisiones, más allá de la objeción de algunos de sus miembros al texto del proyecto.

Según la iniciativa, el "Agujero Azul" abarcaría una superficie de 164.000 kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan.

El proyecto había sido debatido en el segundo semestre del año pasado por las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y Defensa Nacional, pero no obtuvo dictamen y perdió estado parlamentario con el recambio legislativo del 10 de diciembre.

También había sido incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias hecho por el Poder Ejecutivo para febrero, pero la falta de reuniones de comisión y de sesiones frustraron su debate.

Tras perder estado parlamentario el 28 de febrero, fue nuevamente presentado por su autora, aunque esta vez se simplificó el giro en la comisión de Legislación General, lo que motivo las quejas de la principal bancada opositora.

Luego de la reunión de comisión del 24 de mayo, en la que se emitió el dictamen, familiares de víctimas del ARA San Juan repudiaron la actitud legislativa del bloque de Juntos por el Cambio de no acompañaron el dictamen

"No nos sorprende la actitud de Juntos por el Cambio. Es la misma cada vez que se trata del ARA San Juan, allí lo que viene es el maltrato, la cachetada y esta vez no fue diferente", afirmó la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria que siguen los familiares de los marinos del ARA San Juan.

"Esta vez había que aprobar un dictamen sobre un proyecto de ley, Agujero Azul, para proteger no solamente los recursos naturales de nuestro lecho marino, sino también la zona donde quedó el destino final del submarino y de sus 44 tripulantes", señaló la letrada.

Ese mismo día, un par de horas antes de la reunión de Legislación General, la diputada Mariana Zuvic (Coalición Cìvica), presidenta de Intereses Marítimos, convocó a esa comisión para quejarse por el giro asignado al proyecto y para presentar "un pedido de informes al Gobierno nacional para que dé a conocer la opinión de los ministros sobre el tema".

La diputada de la CC también cuestionó -a través de una nota propia firmada en un diario- a algunos de sus pares por "la mirada cortoplacista de algunos indecentes junto a la omnipresente ignorancia de otros -que- impiden evaluar las consecuencias negativas -del proyecto-".

"Hoy he leído una nota que me ha ofendido notablemente por parte de una colega que jamás ha intentado preguntarme de qué se trataba el tema", aseveró la diputada Camaño, al tiempo que sentenció: "Yo no participo de ningún lobby hidrocarburífero y de ningún lobby pesquero. No sé si todos pueden decir lo mismo".

En ese clima se llega al tratamiento del proyecto en la sesión de mañana, donde estos antecedentes lo hacen aparecer como la iniciativa más polémica de una agenda que también incluye el de incentivos para la industria automotriz y el de cuidados paliativos para enfermos. (Télam)