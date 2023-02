Un hecho particular se dio en Tucumán, luego de que una diputada nacional rechazara el resultado del ADN para determinar si su padre, el empresario fallecido Elías Chahla, había tenido un hijo extramatrimonial, porque dio 99,8 por ciento de exactitud en lugar de 99,9, según el perito de parte que ella contrató. La herencia que dejó Chahla se estima en 40 millones de dólaresy la disputa judicial que inició Ángel Eduardo Páez, de 57 años, por medio de la representación legal del abogado Mariano Peralta, ya lleva más de 20 años. El letrado Peralta explicó en declaraciones a NA que Rossana y María Emilia Chahla, la primera de ellas ex ministra de Salud de Tucumán, actual diputada nacional y precandidata a intendenta de la capital provincial, "impugnaron el examen de ADN y el lunes 6 de marzo se llevará a cabo una audiencia" para definir esta situación. El fallo de la Sala 1 de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones determinó que con este resultado de 99,88 por ciento de exactitud Páez es hijo del empresario fallecido. Según el informe del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, "el análisis estadístico efectuado utilizando los 23 marcadores de ADN autosómicos analizados permite calcular una probabilidad de relación biológica de 99,88 por ciento". "El valor del Índice de Relación Biológica obtenido implica que es ochocientas sesenta y siete veces más probable el hallazgo de los perfiles genéticos obtenidos, si el padre biológico, de María Emilia y Rossana Elena Chahla es también el padre biológico de Ángel Eduardo Páez", agregó el documento. Sin embargo, las hermanas Chahla se aferraron a la posición del bioquímico Gustavo Penasino, su perito de parte, quien argumentó que ese porcentaje no es concluyente, sino que tiene que ser el 99.99 por ciento

El abogado de Páez consideró que este escrito "estiraría por unos meses el proceso y la posibilidad de que ambas mujeres no le repartan los millones de la herencia a Ángel Páez desde hace una década", gracias también, a sus "influencias en la Justicia"

Durante el pleito judicial, quienes habrían frenado todo, según allegados a Páez, fueron las hijas del comerciante, pero luego la ex funcionaria había accedido a someterse al examen de ADN y evitar así la exhumación del cuerpo de su padre. "El acto de exhumación se había postergado en dosoportunidades porque, al parecer no estaban dadas las condicionesde las instalaciones del Cementerio del Oeste, algo que generómuchas suspicacias, luego de tanto trajinar Páez con pedidos en la Justicia que no llegaban a buen puerto", remarcaron fuentesvinculadas a la demanda. El hombre se había hecho un examen de ADN con un primo de esa familia y dio positivo, por lo que la Justicia tucumana dispuso que se exhume el cuerpo del comerciante. Ese análisis se iba a llevar a cabo el jueves 8 de septiembre de 2022, pero fue postergado primero hasta el martes 13 de septiembre por un pedido del Laboratorio de Genética y luego por otros motivos sin fecha, hasta que las partes tomaron esta determinación. El reclamo de filiación lo inició Páez en 1999, luego de unalarga historia cargada de padecimientos, que incluyó burlas de suscompañeros de colegio en el pequeño pueblo tucumano de Leales, porusar el apellido materno, e incluso, que su madre se negara adecirle quién era su padre y por qué lo había abandonado. Hasta que un día, su madre, María Trinidad, con seriosproblemas de salud, decidió confesarle que "don Elías Chahla", unpróspero hombre de negocios, era su padre. GAM/KDV NA