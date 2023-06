La diputada nacional Mónica Macha, del Frente de Todos (FdT), dijo que el desalojo de una casa en la que viven junto a sus hijos e hijas mujeres que atravesaron violencia de género en el barrio porteño de Almagro, "es ilegal" y aseguró que "no se respetaron las condiciones mínimas" para llevarlo adelante.

"Es ilegal porque el lugar estaba como una propiedad ociosa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la defensa (de las mujeres) no fue notificada y no se respetaron las condiciones mínimas para un desalojo", sostuvo Macha en diálogo con Télam en el lugar.

La diputada llegó a las inmediaciones de la vivienda conocida como Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora) en Pringles 342, pero no pudo atravesar el vallado colocado en ambas esquinas, todo bajo un fuerte operativo policial.

"No me dejaron entrar, la fiscal no me autoriza el ingreso y está mal porque soy diputada nacional", aseguró Macha, mientras avanza el desalojo con el retiro de muebles y pertenencias de las mujeres de la vivienda.

La orden de desalojo fue emitida por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 19 a cargo de Lorena San Marco, en una causa abierta por una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según pudo saber Télam.

