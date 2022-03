¿Dónde censar a los hijos de padres separados? ¿Qué tengo que hacer si estaré de viaje el día del censo?¿Está garantizada la seguridad de la información?, son algunas de las dudas más frecuentes a la hora de completar el cuestionario digital del Censo Nacional 2022 disponible desde hoy y hasta el 18 de mayo cuando se realice el tradicional relevamiento vivienda por vivienda.

Las personas que elijan completar el formulario virtual en el sitio oficial https://censo.gob.ar a través de un teléfono móvil, computadora u otro tipo de dispositivo recibirán en su casilla de correo electrónico un comprobante con un código alfanumérico de seis dígitos que deberá ser presentado al censista el próximo 18 de mayo, decretado feriado nacional.

-¿Cómo se censan los hijos y las hijas de padres separados?

Se deben censar donde residen y duermen cuatro días o más a la semana, aunque tengan también otro hogar. Si habitualmente pasan la misma cantidad de días en los dos hogares, se incluyen solo en uno de ellos.

-¿Dónde se censan las personas que estudian en otra localidad, pero vuelven a su vivienda durante los recesos?

Se censan en la localidad en la que estudian.

-¿Una persona que está temporalmente en la Argentina se tiene que censar?

Solo se tiene que censar si residió durante los últimos 6 meses o si piensa fijar residencia por los próximos 6 meses.

-¿Qué tengo que hacer si estaré de viaje el día del Censo?

Se puede completar el Censo digital a partir del 16 de marzo y obtener tu comprobante de finalización. Si vivís en un departamento, dejar el código del comprobante a un vecino, encargado o persona de confianza del edificio para que se lo entregue a la persona censista. Si vivís en una casa, se puede dejar en la casa contigua o lindante a la tuya.

-¿Qué es el código único de la vivienda? ¿Qué debo hacer si no lo recibí?

Es un código alfanumérico de 5 dígitos asociado a una vivienda que se genera en la página de inicio del Censo digital al ingresar el domicilio y se recibe por correo electrónico. Para obtener este código, el sistema solicitará varios datos de la persona de referencia que ingrese a completar el Censo en nombre de todos los miembros de su hogar. Esta información se presenta en una ventana temporal y se utiliza únicamente para verificar que quien solicita el ingreso es una persona humana, y no un robot, con edad suficiente para responder.

En caso de no recibir el código hay que revisar la carpeta de correo no deseado del correo electrónico con el que te registraste y verificar el espacio disponible en tu casilla. Si no se encuentra ese mail, se deberá esperar a la persona censista que visitará tu vivienda el 18 de mayo. Ese día todas las personas que no hayan podido completar el cuestionario digital deberán responder el Censo mediante la entrevista presencial.

-¿Se puede completar el Cuestionario digital en diferentes momentos?

Sí. Para eso hay que conservar el código único de la vivienda que se te enviará por correo electrónico cuando ingreses por primera vez al Censo digital. Las respuestas completadas se guardan automáticamente. Una vez finalizado el Censo digital en su totalidad, no se podrán editar las respuestas ingresadas.

-¿Estará resguardada la información brindada durante el Censo Digital?

Toda la información será resguardada mediante "un estricto protocolo de seguridad informática", y será almacenada en los servidores de Arsat bajo "técnicas de anonimización, encriptación y gobernanza de los datos", según la Ley 17.622, el Decreto 3.110/70 y la Resolución del Indec 181/2020, se indica en la página web oficial del censo.

El único mecanismo por el que se solicitará información a los habitantes en forma digital será mediante la web oficial www.censo.gob y posteriormente se enviará el código de finalización al mail que brinde la persona. Nadie del Indec se comunicará por teléfono, ni por WhatsApp ni por ningún otro medio.

-¿Por qué tengo que esperar la visita el día del Censo si ya completé el Censo digital?

Es fundamental esperar la visita aunque se haya completado el cuestionario digital porque se debe presentar a la persona que censa el comprobante de finalización para su registro. El método sigue considerando que un censista visite cada vivienda para asegurarse que toda la población, los hogares y las viviendas del territorio argentino hayan sido contados.

-¿Tengo que tener el comprobante de finalización impreso el Día del Censo? No. Alcanza con decirlo verbalmente. Cada censista va a corroborar en una app que tendrá en su teléfono la validez de ese código. Además, no es necesario que la persona censista ingrese al hogar. Se pueden responder todas las preguntas o mostrar el comprobante de finalización del Censo digital desde el portero eléctrico, la puerta o la ventana de tu vivienda.

-¿Cuál es la diferencia entre vivienda particular y vivienda colectiva?

Las viviendas particulares son aquellas destinadas al alojamiento de uno o más hogares en donde las personas viven bajo un régimen de tipo familiar (sean o no parientes). Los tipos de viviendas particulares son: casa, rancho, casilla, departamento, pieza ocupada en inquilinato, en hotel familiar o pensión, local no construido para habitación ocupado y vivienda móvil ocupada (casa rodante, barco, carpa u otra).

En cambio, las viviendas colectivas son aquellas destinadas al alojamiento de personas que viven bajo un régimen institucional (no familiar), como son los cuarteles, hogares religiosos, hospitales, hogares de ancianos, prisiones, campamentos/obradores, residencias de estudiantes, colegios o internados, hogares de menores y hoteles turísticos. Estas viviendas no pueden responder el cuestionario a través del Censo digital. Deberán esperar la entrevista presencial el Día del Censo. (Télam)