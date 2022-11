El hijo mayor de Diego Maradona Diego Junior aclaró sus dichos contra Lionel Messi cuando dijo que "compararlo con su padre era inaceptable" y que los que lo hacían "no veían ni entendían nada de fútbol". "Siempre sufro esta comparación. Estamos hablando de cosas distintas, de dos jugadores distintos. Jugaron en épocas distintas. Tienen un carácter muy distinto", intentó explicarse Diego Junior sobre lo que dijo de Messi. Acto seguido, defendió al astro del Paris Saint Germain y realzó la figura de su papá: "Yo siempre dije, él es mi viejo

Para mí, como a todos los hijos, mi viejo era mi superhéroe en todo. Para mí, no habrá otro como él. Pero eso no significa que yo, cuando digo eso, hablo mal de Messi". "Al contrario, Messi es mi capitán, adoro a Messi. En este momento, es capitán de mi Selección y lo banco a muerte. Es el mejor jugador del mundo. En vez de siempre comparar, tenemos que disfrutar", remarcó. De esa manera, dejó en claro que "La Pulga" es de sus favoritos y que quiere lo mejor para él y para la Selección argentina en este Mundial Qatar 2022. También mandó un mensaje a todos los hinchas que reprodujeron sus dichos: "No veo por qué armar siempre quilombo. En este momento tenemos que estar juntos por los jugadores de la Selección. Juntos se puede lograr algo histórico. Si nos matamos entre nosotros, creo que no vamos a ningún lado". FIG/GAM NA