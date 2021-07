Un total de 17 casos positivos de la variante Delta de coronavirus, hasta el momento, y más de 160 contactos estrechos puso en alerta al sistema sanitario de Córdoba a partir del contagio de un viajero proveniente del Perú.

Según la información oficial, el pasajero peruano ingresó con certificado de test negativo y no cumplió con el aislamiento que exigen las normas sanitarias, en tanto que, por ahora, no hay circulación comunitaria de esa variante.

“Son 17 casos positivos, la mayoría asintomáticos, más de 160 personas aisladas y estamos esperando nuevos resultados de contactos estrechos", informó a Canal 12 de Córdoba la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbás.

La funcionaria detalló, también, que se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación para la realización de los testeos y relevamientos relevamiento sanitario en la comunidad educativa de cuatro escuelas de la capital local, debido a que cinco burbujas escolares se encuentran comprometidas por contacto de contactos estrechos con el caso positivo.

“En esta instancia la detección temprana es muy importante para evitar la cadena de contagios", señaló la funcionaria al explicar que está comprobada científicamente que la variante Delta "es altamente transmisible, superior a lo que son otras variantes, por lo tanto es importante seguir instando a la población para que se vacune para evitar el desarrollo de un cuadro grave o fatal".

Un hombre de 62 años, de nacionalidad peruana, fue el portador del virus que, el 19 de julio arribó al Aeroparque Jorge Newbery proveniente de Lima (Perú) con test negativo.

Dos días después se realizó el control, seguimiento telefónico y se programó el testeo correspondiente al séptimo día, y el 26 de julio, en Córdoba, se realizó el test para el alta y el resultado fue positivo, informó el Gobierno provincial.

Los datos oficiales detallan que el brote del virus, hasta el momento, se dio en un núcleo intrafamiliar y que los más de 160 aislados son personas mayores y menores de contactos de contactos estrechos con el viajero que, según se informó, se encuentra en buen estado de salud al igual que los restantes 16 positivos, y que en ninguno de los casos requieren, por ahora, hospitalización.

Barbás resaltó que “las estrategias de control son evaluadas permanentemente, y lo mismo ocurre con la información y la educación” para que la gente cumpla con los protocolos y las normas sanitarias.

El Gobierno de la provincia promovió una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Emergencias Sanitarias (UFES) en contra del hombre peruano.

El denunciado deberá responder como presunto autor responsable de violar artículos 202 y 205 del Código Penal por propagar la enfermedad, delitos que establecen penas de entre 3 y 15 años de prisión, en tanto se analiza si la causa corresponde a jurisdicción del fuero federal.

El infectólogo Hugo Pizzi manifestó su preocupación por la situación al sostener que "tiraron un bomba epidemiológica en Córdoba", por lo tanto "hay que estar muy alertas por el retroceso que esto implica en el manejo de la pandemia".

"Es un tropiezo epidemiológico de grandes dimensiones, por la indisciplina, por la falta de empatía, por la falta de sentido común de esta persona", manifestó Pizzi a radio Universidad de Córdoba y calificó como un “terrorista sanitario” al ciudadano peruano.

La situación de Córdoba puso en alerta al infectólogo Javier Farina, al sostener que “seguramente ya hay una circulación comunitaria de la variante Delta" en el país e hizo hincapié en la necesidad de mantener los cuidados.

“Era algo que esperábamos que no pase, al menos no con esta magnitud, tan rápido. La mejor medida para controlar esta situación era el aislamiento de los pasajeros y luego su testeo. Pero sabemos que hay gente que no lo ha cumplido", cuestionó el profesional jefe de Infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Samic, a Radio Nacional.

También el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Juan Manuel Castelli, sostuvo que lo que pasó en la provincia mediterránea “es algo que en algún momento podía pasar, y lo importante es reforzar el aislamiento”.

En ese contexto, instó a que entendamos que “no son cuestiones individuales sino colectivas y afectamos a terceros".

Sostuvo que la provincia respondió rápidamente a la situación en la decisión de "ir identificando toda la cadena epidemiológica para poder minimizar el impacto y reducir la posibilidad de que esto se transmita a una parte muy sustantiva de la población", señaló el funcionario a radio AM870, y añadió que “las medidas que toman las jurisdicciones son distintas, algunas son más eficaces que otras".

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, también se refirió al tema, dijo que el Gobierno nacional está “muy preocupado por lo que está pasando en Córdoba”, y consideró que en las provincias se debe “ejercer un control más estricto” para evitar esos contagios.

“Estos casos no ayudan para nada. La responsabilidad individual falló. Quizás algún control más estricto del Estado hubiera sido bueno”, dijo la funcionaria en declaraciones a FM Delta al referirse al brote en Córdoba.

Recordó que el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, instaron a las provincias a realizar controles estrictos y hacer cumplir en hoteles las medidas destinadas al aislamiento de los viajeros, y no en los domicilios como lo hace Córdoba.

“Estamos convencidos que el modelo hoteles que instrumentaron Canadá y Gran Bretaña era el que había que seguir” en Argentina, sostuvo Carignano y agregó que “en el modelo hoteles no hay manera de que no se cumpla con la cuarentena. Era era el modelo a elegir, como lo están haciendo en las provincias de Buenos Aires y San Juan”, mencionó como ejemplo de control.

Con respecto a la responsabilidad individual, la funcionaria aseveró: “Nos cansamos de decirle a la gente que no se confíe, que no es suficiente venir con un PCR, que no es suficiente con el test de antígenos que se hacen en Ezeiza” sino que se debe cumplir con el aislamiento y el hisopado de rigor.

El 64% de los casos detectados de la variante Delta ingresó con PCR negativo, pero manifestó síntomas varios días después de su llegada, y que “por eso la importancia del control presencial”, indicó Carignano. (Télam)