Diecinueve provincias del país se encuentran bajo alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por tormentas y vientos, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora (km/h) en Mendoza, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El alerta de nivel rojo por vientos del oeste, sudoeste y Zonda fuerte y severo se extiende por gran parte de Mendoza, cuyas ráfagas varían entre los 75 y 120 km/h, según el área.

En este sector, el SMN recomendó evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire, evitar generar fuego y el uso de materiales inflamables ya que, durante el zonda, la sequedad del ambiente aumenta el riesgo de incendio y aumentar artificialmente la humedad en el interior de su casa mediante rociado o regado del piso o paredes.

La advertencia por viento zonda continúa en el sur de Jujuy, oeste de Salta, gran parte de Catamarca, de La Rioja y de San Juan y el oeste de Tucumán, con intensidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas de estas 90 km/h.

MIRÁ TAMBIÉN Se esperan tormentas fuertes este viernes y una máxima de 28 grados para el Área Metropolitana

Toda la provincia de Neuquén, el norte de Río Negro y gran parte del centro y oeste de La Pampa se encuentran bajo alerta naranja por vientos del oeste rotando hacia el sur, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h en la zona de El Cuy y General Roca en Río Negro.

También se extiende un alerta por vientos de nivel amarillo en el resto de Río Negro, gran parte de Chubut y de San Luis, el resto de La Pampa y el sur de Córdoba y de Buenos Aires.

En tanto, el alerta amarillo por tormentas alcanza a toda la provincia de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, el nordeste de Córdoba, el sudeste de Santiago del Estero, el norte de Buenos Aires y el este de Corrientes.

Estas zonas serán afectadas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, y se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros (mm).

MIRÁ TAMBIÉN El cardenal argentino Sandri cumple mañana 80 años y pierde el derecho a votar al próximo Papa

En estas áreas el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informarse por las autoridades. (Télam)