El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó hoy la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto ferroviario que había dispuesto para mañana un paro por parte de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), en reclamo de la homologación del convenio colectivo del gremio. La protesta se iba a extender por 24 horas e iba a ser llevada adelante por el personal jerárquico nucleado en APDFA, medida gremial que podría afectar el servicio en la red del subterráneo y el Premetro porteño y servicios portuarios, según anticipó el titular de la entidad gremial Adrián Silva. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria "por el término de 15 días", por lo que intimó al sindicato a "a dejar sin efecto, durante el período indicado, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual". Asimismo, determinó intimar "a las empresas Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, Metrovías Sociedad Anónima, Ferrovías Sociedad Anónima Concesionaria y Ferrosur Roca Sociedad Anónima durante el período y con los alcances dispuestos a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal, respetando las disposiciones previstas". Más temprano, cuando el paro seguía vigente, Silva señaló que el Ministerio de Trabajo dilató la homologación del convenio, acordado en enero pasado, y que ni la cartera laboral ni el Ministerio de Transporte "abrieron canales de diálogo" para evitar la medida de fuerza. El sindicalista señaló que el gremio acatará la conciliación obligatoria que podría imponer en el conflicto la cartera de Trabajo, que abriría una instancia de negociación y evitaría el paro. Silva recordó que APDFA no realiza medidas de fuerza desde octubre del 2016 "ante situaciones de extrema gravedad resueltas por el gobierno de Mauricio Macri, y si en esta oportunidad decidimos dar este paso es por considerar agotadas todas las instancias de negociación". La entidad sindical reclama la incorporación al convenio colectivo de los trabajadores jerárquicos que se desempeñan en la empresa Belgrano Cargas y Logística, empresa del Estado Nacional. El secretario general de ese sindicato agregó que "todo el esfuerzo realizado por APDFA no fue valorado y no aparece la decisión política, dando la sensación de que actores extraños y ajenos a los intereses de los trabajadores afectados están empeñados en frustrar las soluciones y desgastar la conducción de nuestro gremio".