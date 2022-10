El Senado dio hoy dictamen favorable al proyecto de ley, venido en revisión de la Cámara de Diputados, que dispone expropiar el edificio donde funcionó el boliche República Cromañón, en el que murieron 194 jóvenes y 249 sufrieron heridas durante un incendio el 30 de diciembre de 2004, para convertirlo en un espacio dedicado a la memoria.

La iniciativa fue apoyada por los interbloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con

la presencia de familiares y de víctimas de la tragedia que terminó con la destitución del entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y la prisión de varios funcionarios, así como de empresarios del mundo del espectáculo.

El objetivo de la iniciativa aprobada es “declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre número 3038/3078, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

MIRÁ TAMBIÉN Inauguraron un laboratorio para desarrollar bioinsumos en Misiones

En sus fundamentos, el texto expresa como una de las finalidades de la expropiación la de “conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual”.

Además, destaca que se trata de una acción “para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más”.

Familiares y allegados, así como sobrevivientes de la denominada popularmente como Masacre de Cromañón, leyeron, en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, un documento para pedir la aprobación del proyecto, que fue sancionado la semana pasada por la Cámara de Diputados.

El manifiesto fue leído, por partes, por integrantes de Somos Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de La Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que no se Repita y Sin Derecho No Hay Justicia.

MIRÁ TAMBIÉN Netflix eliminó la función Agregar casa en la Argentina: qué pasará con las cuentas compartidas

“Buscamos la memoria de los hechos en pos de su no repetición”, señala el documento, que pide la expropiación del solar ubicado al lado de la estación de tren de Once, para “defender su valor histórico y cultural”.

En otro párrafo, se menciona que “la masacre de Cromañón es una manifestación de que el incumplimiento de los deberes de la dirigencia política, la ineficiencia de los funcionarios públicos y la connivencia corrupta entre el empresariado y sectores del Estado, tanto del ámbito local como nacional, tiene consecuencias irreversibles para la ciudadanía”.

“Cromañón debe convertirse en un verdadero punto de inflexión en la historia argentina” que debe “construir la memoria de la masacre de Cromañón”.

Para los familiares, amigos y sobrevivientes de la tragedia ocurrida hace 18 años, la expropiación del solar “permite asegurar que su conservación y permanencia física podrá trascender nuestra propia existencia”.

“Debemos preservar nuestro testimonio como testigos directos de la masacre y darle la posibilidad a las generaciones venideras de poder consultar e informarse de lo que pasó en Cromañón”, finaliza el documento.

El único senador que se refirió al tema durante la reunión, antes de que se firmara el dictamen, fue el oficialista porteño Mariano Recalde quien, visiblemente emocionado, pronosticó que “el Senado votará por unanimidad la creación del espacio de la memoria”.

“Todos nos acordamos qué estábamos haciendo esa noche”, destacó, y agregó que “tras lo que pasó allí, se dio algo lamentable que fue la revictimización de las víctimas al responsabilizarlas por la tragedia”.

Según Recalde, “este reconocimiento ayuda a tener memoria, a que sea un punto de inflexión que muchas cosas deben cambiar y no repetirse”.

“Que el estado que falló, no quiso o no supo cuidar a los pibes que estaban esa noche, mejore, se transforme y empiece a cuidar a la gente. Donde hay tantas peleas y discusiones es muy bueno que encontremos puntos de acuerdo”, abogó. (Télam)