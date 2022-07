La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, sostuvo que desde su gestión proponen "30 medidas para que los padres se hagan cargo de sus hijos" y revertir el abandono paterno de esa obligación, situación que impacta en las madres porque "el 51% de los progenitores no hace ningún tipo de aporte económico y hay un 27% que lo hace de vez en cuando", explicó.

"Proponemos más de 30 medidas que involucran a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a la Nación, las provinciales y los municipios porque es una problemática muy generalizada", afirmó Díaz en declaraciones a Radio Provincia de Buenos Aires.

Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Géneros y diversidad de la provincia.

MIRÁ TAMBIÉN Ambiente entregó maquinaria para combatir incendios al municipio correntino de Esquina

La ministra detalló una investigación realizada desde su cartera, sobre 6.200 mujeres, que reveló que "el 51% de los progenitores no hace ningún tipo de aporte económico y hay un 27% que lo hace de vez en cuando, lo que impacta directamente en la vida cotidiana de las madres, que tienen que trabajar más horas o endeudarse (para criar a sus hijos e hijas)".

"Esto demuestra que hay un abandono sistemático de los padres de la obligación del mantenimiento económico y de los cuidados de sus hijos una vez que se separan", destacó y remarcó que "otro aspecto de la investigación determinó que sólo el 10% cuidan de sus hijos una vez que se separan".

"Esto demuestra que hay un abandono sistemático de los padres de la obligación del mantenimiento económico y de los cuidados de sus hijos una vez que se separan"

Aseguró que el informe pone de manifiesto un tercer eje y que "existe violencia económica patrimonial e, incluso, algunas veces violencia pacífica sexual", ya que´, precisó, "hay relatos que cuentan que les piden sexo a cambio de la cuota, cuando ya son expareja".

MIRÁ TAMBIÉN La justicia postergó para el próximo miércoles la audiencia por el lenguaje inclusivo en la Ciudad

"También hay una extorsión emocional porque prefieren no pedirles nada para que 'no se enojen'", apuntó.

Díaz dijo que "el Registro de Deudores se empezó a dinamizar", y recordó que ser incluido en él "impacta en que no te renueven la licencia de conducir, no te den créditos en la banca pública o no puedas ser proveedor del Estado".

"Hasta el 2019 teníamos 1.400 deudores registrados, pero ahora ha empezado a crecer de forma exponencial", puntualizó.

Remarcó que "necesitamos medidas más creativas, como que el Poder Judicial le dé prioridad a este tipo de medidas. También un cambio de normativa nacional, como pisos mínimos de cuidado, que construya un fondo en relación a este tema, que se garantice la indexación y se establezcan acuerdos prejudiciales". (Télam)